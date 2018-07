Whatsapp | attenti a Momo | ecco chi è ‘l’utente’ che nelle ultime ore sta seminando il

Whatsapp - attenti a non cascare nell'ultima truffa : WhatsApp, alla luce dei riscontri, può essere considerato come il servizio di messaggistica istantanea più in voga del momento, oltre che il più utilizzato. L'applicazione sembra non abbia ancora nessun rivale di pari livello, sia andando a considerare gli iPhone di Apple equipaggiati con iOS che prendendo in considerazione smartphone Android. Sarebbe comunque un errore trascurare l'importante crescita che in questi anni ha coinvolto ...