Volley | Mondiali 2018 | i possibili convocati dell’Italia Tra certezze | ballottaggi e

Sitting Volley – Mondiali 2018 : domani l’Italia si gioca il pass per la semifinale : Mondiale di Sitting Volley: domani Italia-Olanda vale la semifinale La nazionale femminile di Sitting Volley, reduce dalla storica qualificazione ai quarti di finale del Campionato Mondiale 2018, si è trasferita oggi a Rotterdam dove domani (ore 18) affronterà l’Olanda. Tanta è la felicità in casa azzurra, perché alla vigilia della manifestazione non era facile pensare che l’Italia potesse accedere tra le prime otto formazioni al mondo, ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Non vedo l’ora di tornare in palestra per essere pronto per l’inizio dei Mondiali” : Ivan Zaytsev sempre al centro della scena? Sembrerebbe proprio di sì. L’asso della Nazionale italiana di Volley è pronto per tornare ad allenarsi e guidare la compagine azzurra alla conquista dei Mondiali (9-30 settembre) che si terranno tra Italia e Bulgaria. Lo “Zar” è intenzionato a riportare l’iride nei nostri confini a 20 anni di distanza dall’ultimo successo. Zaytsev ha presentato ieri, in qualità di uomo Red ...

Sitting Volley : ai Mondiali è GrandItalia - conquistati i quarti : LA CRONACA DEL MATCH - Il match di oggi, al quale ha assistito anche il presidente del World ParaVolley Barry Couzner, è stato molto equilibrato per almeno tre set, con l'Iran che, eccezion fatta per ...

Beach Volley - Mondiali Under 19 Nanjing. Russia padrona : altra doppietta iridata per il vivaio più forte del mondo : La Russia si conferma la nazionale più forte al mondo a livello giovanile, piazzando l’ennesima doppietta in un campionato riservato agli Under. I russi erano abituati a vincere in coppia i titoli europei ma stavolta a piazzare la doppietta sono proprio loro con Shekunov/Veretiuk, che in due settimane si laureano campioni continentali Under 20 e campioni Mondiali Under 19, così come Bocharova/Voronina, che si sono imposta nella rassegna ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : primo storico successo per l’Italia femminile : Sitting Volley: primo storico successo per le azzurre al Mondiale, 3-0 alla Slovenia primo storico successo per la Nazionale femminile al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Dopo la sconfitta contro la plurititolata Cina, in cui tuttavia le azzurre di Amauri Ribeiro avevano già mostrato qualcosa di buono, nella gara odierna contro la Slovenia la formazione tricolore si è imposta con un secco 3-0 (25-14, 25-14, 25-18). Grazie a questo ...

Beach Volley : Mondiali U.19 - eliminate le coppie italiane : NANCHINO, CINA,- Si ferma la corsa delle due coppie italiane nel Campionato Mondiale Under 19 , in corso di svolgimento a Nanchino. A fermare la corsa degli azzurrini Di Silvestre-Marchetto sono stati ...

Volley - Italia verso i Mondiali : i convocati per il collegiale - out Zaytsev e Juantorena : Dopo la cocente delusione della prima fase della Volleyball Nations League, che ha visto l'Italia della pallavolo mancare la qualificazione alle Final Six, gli azzurri preparano la lunga marcia verso i Mondiali casalinghi di settembre, in calendario dal 9 al 30 settembre. Il primo collegiale, il cui inizio è previsto per lunedì 16 luglio, segna il ritorno alla preparazione per gli azzurri, determinati a riscattare le altalenanti prestazioni ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia incomincia il cammino - i convocati per il primo collegiale. Assenti Zaytsev e Juantorena : L’Italia incomincia la marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si ritroverà lunedì 16 luglio a Cavalese (Trento) dove si disputerà un collegiale di cinque giorni: i ragazzi di Chicco Blengini avranno modo di tornare al lavoro e di iniziare a tutti gli effetti la marcia verso la rassegna iridata. Spiccano le assenze di Ivan ...

Beach Volley : Di Silvestre-Marchetto conquistano gli ottavi ai Mondiali U.19 : NANCHINO , CINA, - A Nanchino, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali Under 19 di Beach Volley , gli azzurri Di Silvestre-Marchetto centrando la terza vittoria consecutiva, battendo 2-0 , 21-16, ...

Beach Volley - Mondiali Under 20 Nanjing. L’Italia c’è anche al maschile! Che bravi Di Silvestre/Marchetto : è main draw : Saranno due le coppie a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del Mondiale Under 20 in programma a Nanjing in Cina. Un grande risultato, tutt’altro che scontato, per Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che sono riusciti a superare due turni di qualificazione contro e ad essere una delle quattro coppie qualificate per il tabellone principale. Nella prima sfida di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte la coppa ...

Volley - due mesi ai Mondiali : l’Italia si prepara - esordio a Roma contro il Giappone! Gli azzurri vogliono incantare : Mancano due mesi esatti ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria. Domenica 9 settembre sono infatti previsti i due match d’apertura della rassegna iridata, scenderanno subito in campo le Nazionali dei Paesi ospitanti. Gli azzurri dunque calcheranno il palcoscenico del Foro Italico in Roma per un match all’aperto contro il Giappone: i ragazzi del CT Chicco Blengini incominceranno la propria ...

Volley femminile - l’Italia inizia la corsa verso i Mondiali! Oggi il collegiale : Egonu e compagne per sognare il Sol Levante : Oggi incomincia a tutti gli effetti il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si giocheranno in Giappone a ottobre. Mancano ormai meno di tre mesi all’inizio dell’evento e la nostra Nazionale si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata dove potrà ricoprire il ruolo di outsider: come abbiamo visto durante l’ultima Nations League, le azzurre sono in grado davvero di battere chiunque e di ...

Volley - l’Italia verso i Mondiali : le azzurre convocate per il primo collegiale. Egonu e compagne iniziano il cammino : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il collegiale che inizierà lunedì 9 luglio al Centro Onesti di Roma. Le ragazze rimarranno nella capitale fino al 20 luglio in quello che è il primo raduno in vista dei Mondiali in programma a ottobre in Giappone. Non ci sono grosse novità, le azzurre sono praticamente le stesse che hanno disputato la Nations League conclusa al sesto posto, a un ...

Volley - rivoluzione in casa Italia : lo staff medico si dimette! Attriti con Davide Mazzanti? Cambia tutto verso i Mondiali : Una vera e propria rivoluzione in casa Italia, nel bel mezzo della stagione e a meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali in Giappone. La Nazionale di Volley femminile ha Cambiato lo staff medico in un momento topico e in maniera quasi inattesa: il medico Roberto Vannicelli (29 stagioni in azzurro, aveva iniziato ai tempi di Julio Velasco) e il fisioterapista Moreno Mascheroni hanno presentato le proprie dimissioni. Un fulmine a ciel ...