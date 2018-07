Volley – Europei U20 | Italia ko contro il Belgio | qualificazione complicata

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Europeo Under 20 Maschile: altra sconfitta per l’il, si complica laNiente da fare per i ragazzi di Monica Cresta nella quarta giornata del Campionato Europeo Under 20. Nel matchi padroni di casa del, infatti, l’non è riuscita ad imporsi, uscendo sconfitta per 3-2 (25-22, 25-15, 18-25, 23-25, 15-13). Dopo aver perso i primi due set, la selezione azzurra era riuscita a rialzare la testa e a portare il match al tie-break, qui però gli azzurrini non hanno concretizzato lo sforzo fatto, dovendosi arrendere per 15-13. Dopo la sconfitta di questa sera, le prospettive in chiavenon sono più nelle sole mani dell’, che in caso di successola Polonia nel match di domani alle 16.30, dovrà sperare anche in una vittoria delsulla Russia, squadra che si trova ad 8 punti in classifica, insieme agli ...