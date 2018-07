Vogue for Milano | torna la festa di Vogue in giro per la città

wired

(Di giovedì 19 luglio 2018) Si terrà il prossimo 13 settembre la decima edizione diFashion’s Night Out, dallo scorso anno rinominataforper sottolineare il legame ancora più forte con la, capitale e ambasciatrice della moda Made in Italy nel mondo. La manizione, organizzata daItalia, con il patrocinio del Comune di, si pone come obiettivo quello di rafforzare la centralità dinon solo per il settore della moda ma anche per la fotografia, la musica e il cinema. Oltre all’apertura straordinaria dei punti vendita, l’evento, anche quest’anno, propone mini cinema, experience nelle boutique, una mostra fotografica e una caccia al tesoro, oltre ad una music live performance prevista in Piazza del Duomo. All’iniziativa aderiranno centinaia di negozi, i più importanti brand e le più rappresentative boutique cittadine nelle zone del centro e del quadrilatero della moda, ...