Vitalizi : Fico - atto di coerenza e di coraggio e non vendetta (2) : (AdnKronos) – I Vitalizi, ha ricordato quindi Fico, “dal 1956 sono stati trattati sempre nell’Ufficio di presidenza”. L'articolo Vitalizi: Fico, atto di coerenza e di coraggio e non vendetta (2) sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Vitalizi - Fico : “Atto di coerenza e di coraggio - non è vendetta. Ricorsi? Non li temo - mi assumo responsabilità” : “Sui Vitalizi è stato fatto un grande atto di coerenza e di coraggio da parte dell’Ufficio di presidenza. Non è una delibera vendicativa, ma di senso culturale, andiamo a riparare un’ingiustizia che i cittadini sentivano sulla loro pelle, una ferita con le istituzioni che andiamo a calmierare”. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte ...

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

Tagliati i Vitalizi ai deputati - i senatori si adegueranno? I dubbi sulla 'delibera Fico' : "Non sono preoccupato dai ricorsi, perché la delibera è forte e sostanziale e ripara a un'ingiustizia e poiché la Costituzione dispone che tutti i cittadini sono uguali renderli tutti uguali" equivale ad agire "come dispone la Costituzione". Roberto Fico, presidente Cinquestelle della Camera, 'padre' della delibera con cui ieri sono stati Tagliati i vitalizi agli ex ...

Abolizione Vitalizi - Roberto Fico : “Non è un taglio di costi - è una misura culturale e di riequilibrio sociale” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della Camera Roberto Fico spiega la delibera per il taglio dei vitalizi parlamentari: "E' un atto fondamentale che mette fine a una disparità di trattamento che eisisteva nel Paese tra i cittadini e i propri rappresentanti. Sono certo che anche il Senato farà le sue valutazioni e continuerà in questo percorso che non è solo di taglio dei costi, anche se comunque parliamo di oltre 40 ...

Fico : taglio Vitalizi mette fine a disparità con i cittadini : Nessuna misura spot: è un atto approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera, che fa bene alle istituzioni e alla politica perché le riavvicina ai cittadini'. Così il presidente della Camera, ...

Vitalizi - Camera approva il taglio/ Fico : “Politica più vicina ai cittadini” - Di Maio : “60 anni di attesa" : Vitalizi, Camera approva il taglio. Il presidente della Camera, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Fico : Vitalizi - è finita era privilegi : 4.24 "E' un riequilibrio sociale, abbiamo messo fine a una disparità di trattamento tra cittadini e i propri rappresentanti". Così il presidente della Camera Roberto Fico, dal Corriere commenta il taglio dei vitalizi voluto e ottenuto ieri dal Movimento 5 Stelle. Fico auspica anche una rapida approvazione della legge sul conflitto di interessi e subito dopo la questione dell'acqua "per rispettare la volontà dei cittadini". Sui migranti "non ...

Vitalizi - taglio approvato : al via da gennaio 2019/ Di Maio e Fico esultano - Sgarbi : "ignoranti come capre" : Di Maio, Vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Vitalizi - Sgarbi : “M5s? Ignoranti come capre - in gran parte disoccupati - incapaci totali”. E attacca Fico : Invettiva veemente del deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, contro l’abolizione dei Vitalizi alla Camera e in particolare contro il M5s. Ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), il critico d’arte prende di mira innanzitutto il presidente della Camera, Roberto Fico: “Arrivano questi fenomeni e scoprono che noi siamo tutti cretini: per loro non occorreva una legge per tagliare i Vitalizi. Quindi, Richetti era un fesso ...

Vitalizi : Fico - taglio da gennaio 2019 : ANSA, - ROMA, 12 LUG - La delibera approvata oggi alla Camera prevede che il taglio dei Vitalizi per gli ex parlamentari sia effettivo a partire dal primo gennaio 2019. Lo annuncia il presidente della ...

Vitalizi - Fico : "Finalmente ripariamo ingiustizia sociale" : 'Sono molto soddisfatto, abbiamo posto fine a una grande ingiustizia di tanti anni della nostra Repubblica, i cittadini sentivano molto forte l'esigenza di porre fine ai Vitalizi degli ex parlamentari'...

Fico : su Vitalizi non temo giudizio Consulta - delibera forte : Roma, 12 lug., askanews, - Il giudizio della Consulta sui vitalizi non preoccupa il presidente della Camera Roberto Fico, nonostante i timori espressi dal vice-presidente della Camera del Pd Ettore ...