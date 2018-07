Vincenzo Nibali | Tour de France 2018 | “Sofferto le accelerazioni nell’ultima salita Ci

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Ritmo notevole per la Sky - il Tour è ancora lungo e si può recuperare” : Nono di tappa, a 59” dal trionfatore Geraint Thomas, quarto in classifica generale, a 2’14” dal leader, che è sempre il gallese del Team Sky. Situazione che può essere riassunta come positiva quella di Vincenzo Nibali dopo undici frazioni alla Grande Boucle: oggi difesa totale per lo Squalo, con lo squadrone britannico che ha dominato in lungo e in largo anche con Chris Froome. “Sono riuscito a salvarmi grazie a una condizione ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali si difende e stringe i denti. Alpe d’Huez già decisiva per il podio : La condizione di Vincenzo Nibali è buona, ma non eccellente: questo il responso dell’undicesima tappa del Tour de France 2018, con arrivo in salita a La Rosiere. Il siciliano ha compiuto un grande balzo in classifica, salendo al quarto posto della generale a 2’14” dalla nuova maglia gialla, il britannico Geraint Thomas. L’obiettivo podio resta assolutamente alla portata, anche se molto dipenderà dalla terribile frazione ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas nuova maglia gialla. 4° Vincenzo Nibali : Cambia completamente la Classifica generale del Tour de France dopo l’undicesima tappa. Dominio totale del Team Sky, con Geraint Thomas che si prende la leadership provvisoria. Chris Froome guadagna 40 secondi sui rivali diretti. Vincenzo Nibali fa fatica e limita i danni: è quarto. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine dell’undicesima tappa. CLICCA QUI PER LA Classifica GENERALE DEI FAVORITI Classifica ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas rafforza il primato - quarto Vincenzo Nibali. Valverde e Yates crollano : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato il primo scontro diretto tra i favoriti, ribaltando la classifica generale. Geraint Thomas si è preso la maglia gialla, allungando sui rivali e ora guida sul compagno di squadra di Chris Froome e su Tom Dumoulin. quarto posto per il nostro Vincenzo Nibali, seguito da Primož Roglic. Tanti uomini di classifica sono invece andati alla deriva, tra cui Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang e Adam ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “La Sky ha il budget più alto - è normale che corrano così. Ciclismo come la F1” : Ha decisamente vinto la noia nella prima tappa alpina (decima) del Tour de France 2018. La stage di ieri, che da Annecy portava il plotone a Le-Grand Bornand (158,5 km), ha deluso le attese ed al di là della splendida azione del Francese Julian Alaphilippe tra gli uomini di classifica ha prevalso il tatticismo. Per Vincenzo Nibali, risalito in classifica generale al nono posto, l’analisi della corsa è semplice: “Scattare era ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali risponde presente in salita. Sempre attento - lo Squalo per ora temporeggia : “Dopo nove giorni sono dove volevo essere. Non ci sono state salite importanti, contava soprattutto non perdere terreno. E sono contento anche della squadra” queste le parole di Vincenzo Nibali ieri, durante il primo giorno di riposo al Tour de France 2018. La situazione non è cambiata neanche alla ripresa della corsa, con la decima frazione, la prima sulle Alpi, che non ha scombussolato la classifica generale. I 158 chilometri da ...

Classifica Tour de France 2018 : Van Avermaet consolida la maglia gialla. Vincenzo Nibali nella top10! : Greg Van Avermaet consolida la propria leadership nella Classifica generale del Tour de France. Grandissima la prestazione odierna della maglia gialla. Bene Vincenzo Nibali, che scala ulteriormente posizioni. Perdono terreno Rigoberto Uran ed Ilnur Zakarin. La graduatoria inizia ad assumere una fisionomia ben definita. Di seguito la Classifica generale Tour de France 2018 al termine della decima tappa. Classifica GENERALE Tour DE France ...

Tour de France - Vincenzo Nibali racconta caduta sul pavè : ‘Sono stato un gatto’ : Non è stato lo show esaltante di quattro anni fa, quando aveva danzato con numeri da equilibrismo sotto la pioggia, ma Vincenzo Nibali [VIDEO]è riuscito a concludere la tappa del Tour de France con il pavè con piena soddisfazione. Il capitano del Team Bahrain Merida ha rimediato ad una situazione pericolosa ancora nelle fasi centrali della corsa, quando era rimasto coinvolto in una caduta ed è riuscito a rientrare prontamente. Il ritmo ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali e il sogno podio. Decisiva la tenuta sulle montagne : La prima settimana di corsa del Tour de France 2018 è stata superata senza problemi da Vincenzo Nibali. Lo Squalo è riuscito ad evitare i tanti rischi che il percorso presentava e si trova in 12ma posizione in classifica con 1’48” di ritardo dalla maglia gialla. Un distacco accumulato soprattutto nella cronometro a squadre di Cholet, mentre nelle altre tappe chiave il capitano della Bahrain Merida si è sempre difeso al meglio. Nibali rimane ...

Vincenzo Nibali - Tour de France 2018 : “Dopo nove giorni sono dove volevo essere. Froome? Non so come sta” : Prima settimana a fasi alterne per Vincenzo Nibali nel Tour de France 2018. Attualmente il siciliano è 12° nella graduatoria generale, distanziato 1’48” dal leader Greg Van Avermaet. Il corridore italiano, capitano della Bahrain-Merida, nella prima parte di questa Grande Boucle ha cercato di limitare i danni nel migliore dei modi, facendo vedere un ottimo colpo di pedale sull’esplosivo Mur-de-Bretagne e limitandosi a ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali a fasi alterne. Bene sugli strappi - guardingo sul pavè. Le Alpi diranno se è da podio : Prima settimana sulla difensiva per Vincenzo Nibali al Tour de France 2018. Alla vigilia della decima frazione lo Squalo è 12° in classifica generale, distante 1’48” dall’attuale maglia gialla Greg Van Avermaet. Il capitano della Bahrain-Merida tallona il diretto rivale Chris Froome in graduatoria, con il britannico avvantaggiato di appena 6 secondi, rimanendo in piena corsa per ottenere la leadership provvisoria sulle Alpi. Il ...

Tour de France 2018 : le pagelle della nona tappa. John Degenkolb torna a trionfare a Roubaix - Vincenzo Nibali si difende bene : nona tappa per il Tour de France 2018: si conclude la prima parte della Grande Boucle con la frazione che è arrivata in quel di Roubaix. Protagonista il pavé: 21.2 chilometri sulle pietre per i corridori, che tra cadute, forature e tantissimi colpi di scena sono riusciti a far divertire il pubblico. A trionfare è stato un super John Degenkolb davanti alla maglia gialla Van Avermaet. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali guardingo sul pavé. Lo Squalo sulla difensiva : C’era tanta attesa attorno a Vincenzo Nibali e alla nona tappa del Tour de France (con 22 chilometri sul pavé), i tifosi italiani sperano in una nuova magia a quattro anni di distanza dallo show che lo Squalo esibì alla Grande Boucle involandosi verso la maglia gialla ma oggi le condizioni erano totalmente differenti: splendeva il sole sulle pietre della Roubaix, la polvere non era lontanamente paragonabile alle difficoltà scaturite a ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Una tappa folle - quanta fatica! Sono stanco ma contento” : C’era tanta attesa per la nona tappa del Tour de France 2018 visti i 22 chilometri di pavé che portavano il plotone a Roubaix, molti si aspettavano di rivivere le emozioni di quattro anni fa quando Vincenzo Nibali fece la differenza in una giornata da lupi e si involò verso la conquista della Grande Boucle. Oggi lo Squalo non ha attaccato ma è sempre rimasto nel gruppo di testa, eccezion fatta per un tratto a metà tappa in seguito una ...