VIDEO Vincenzo Nibali | la caduta al Tour de France Colpa di una moto

VIDEO Chris Froome vola a terra! Che caduta al Tour de France - perde 51” da Vincenzo Nibali : colpo di scena : La prima tappa del Tour de France 2018 ha regalato tantissime emozioni nel finale. Doveva essere una semplice frazione pianeggiante destinata alla volata e invece è successo di tutto con il clamoroso colpo di scena della caduta di Chris Froome negli ultimi cinque chilometri. Il britannico, grande favorito per il successo finale, è volato a terra ed è arrivato al traguardo con 51” secondi di ritardo da Vincenzo Nibali. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO Vincenzo Nibali si scatena in discesa! Va più veloce di una moto! Gli allenamenti sulle Dolomiti verso il Tour de France : Vincenzo Nibali si sta allenando duramente in vista del Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Lo Squalo sogna una nuova magica impresa alla Grande Boucle dopo quella confezionata nel 2014 e sta intensificando il lavoro. Il siciliano si sta impegnando sulle Dolomiti dove è in programma uno stage in altura per affinare la forma fisica e presentarsi sulle strade Francesi al top, passando prima dai Campionati Italiani (30 giugno ...

Matrimonio Politano - Matteo si sposa con la bellissima Silvia Di Vincenzo : le nozze a Roma [FOTO E VIDEO] : Il Matrimonio dell’attaccante del Sassuolo Matteo Politano, il 24enne Romano è convolato a nozze con Silvia Di Vincenzo nella capitale Matteo Politano e Silvia Di Vincenzo si sono sposati. L’attaccante del Sassuolo e la bella fidanzata (da qualche ora moglie) hanno celebrato il loro Matrimonio a Roma nella chiesa di San Pietro in Montorio sul Gianicolo sabato 9 giugno. Gli invitati, tra cui spiccava il compagno del calciatore ...

VIDEO Giro del Delfinato 2018 - gli highlights della prima tappa. Scatto di Vincenzo Nibali nel finale! : Vincenzo Nibali sembra essere in grandissima forma e la marcia verso il Tour de France è incominciata nel miglior modo possibile. Dopo la positiva cronometro disputata ieri al Giro del Delfinato, oggi lo Squalo ha attaccato all’ultimo chilometro della prima tappa della piccola corsa a tappe in terra transalpina. Un’azione giusto per saggiare la gamba, in una frazione riservata alle ruote veloci, e le risposte arrivate dal messinese ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France VIDEO : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla [Video]del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiutera' a rifinire la sua condizione. Nibali avra' una settimana di corsa, durante la quale sara' anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Vincere sarà difficile’ VIDEO : Dopo una primavera di classiche segnata dalla storica vittoria alla Milano – Sanremo, Vincenzo Nibali sta per tornare in azione. Il fuoriclasse siciliano ha gareggiato per l’ultima volta alla Liegi – Bastogne – Liegi, dove non ha ottenuto il risultato sperato, per poi prendersi un periodo di pausa in vista della parte centrale della stagione. Il capitano del Team Bahrain Merida ha trascorso le ultime settimane in altura, sul Teide, ed ora è ...

Catanzaro/ Il Convitto Galluppi vince il 'IV Memorial Vincenzo Lanciano' - VIDEO RTC - : Per la cronaca, il minicampionato è stato vinto dalla squadra del Convitto 'Galluppi' che ha superato in finale quella dell'Itis 'Scalfaro'. Le due selezioni avevano guadagnato la finale battendo ...