Video / Fiorentina Verona (2-1) : highlights e gol. La sblocca Simeone (Amichevole) : Video Fiorentina Verona (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida come amichevole pre campionato. Simeone sblocca il match e Chiesa lo chiude.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:28:00 GMT)

Diretta/ Fiorentina Verona streaming Video e tv : focus sul giovane Montiel (amichevole) : Diretta Fiorentina Verona , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Moena. I viola affrontano gli scaligeri appena retrocessi in Serie B(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:00:00 GMT)

FIORENTINA VERONA/ Streaming Video e diretta tv : i precedenti e l'orario (amichevole) : diretta FIORENTINA VERONA , info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Moena. I viola affrontano gli scaligeri appena retrocessi in Serie B(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Fiorentina Verona/ Info streaming Video e diretta tv : orario e risultato live (amichevole) : diretta Fiorentina Verona , Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Moena. I viola affrontano gli scaligeri appena retrocessi in Serie B(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 07:32:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Borgo (risultato finale 17-0) streaming Video e tv : show dei Pioli-boys (amichevole) : DIRETTA Fiorentina Borgo info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei viola a Moena, in Val di Fassa (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Diretta / Fiorentina Borgo (risultato live 15-0) streaming Video e tv : dilagano i toscani (amichevole) : Diretta Fiorentina Borgo info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei viola a Moena, in Val di Fassa (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:56:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Borgo (risultato live 9-0) streaming Video e tv : viola forza 9 (amichevole) : DIRETTA Fiorentina Borgo info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei viola a Moena, in Val di Fassa (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:11:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Borgo (risultato live 0-0) streaming Video e tv : in campo - si gioca! (amichevole) : DIRETTA Fiorentina Borgo info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei viola a Moena, in Val di Fassa (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:01:00 GMT)

Fiorentina Borgo/ Streaming Video e diretta tv - orario e risultato live (amichevole) : diretta Fiorentina Borgo info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei viola a Moena, in Val di Fassa (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 07:23:00 GMT)

DIRETTA/ Fiorentina Val Di Fassa (risultato finale 10-0) streaming Video e tv : sgambata positiva (amichevole) : DIRETTA Fiorentina Val di Fassa , streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca come amichevole estiva, primo impegno di luglio per la nuova squadra viola(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:07:00 GMT)

Diretta/ Fiorentina Val Di Fassa (risultato live 7-0) streaming Video e tv : poker di Simeone (amichevole) : Diretta Fiorentina Val di Fassa , streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca come amichevole estiva, primo impegno di luglio per la nuova squadra viola(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:06:00 GMT)

DIRETTA/ Fiorentina Val Di Fassa (risultato live 0-0) streaming Video e tv : in campo! (amichevole) : DIRETTA Fiorentina Val di Fassa, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca come amichevole estiva, primo impegno di luglio per la nuova squadra viola(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:07:00 GMT)