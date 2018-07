“Viaggio Italia” alla conquista dell’Himalaya | sport | avventura e solidarietà a bordo di

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Viaggio Italia, che da oggi si presenta con una nuova veste grafica attraverso il nuovo logo “Viaggio Italia around the world”, arriva in Ladakh, India. Territorio desertico di alta montagna, altitudine media 4000 metri, clima che per tutto l’anno oscilla tra il gelido e il fresco, il Ladakh è una terra difficile, remota, di confine, non adatta a tutti… ma ancora una volta Danilo Ragona e Luca Paiardi sono pronti a raccogliere la sfida! Continua, sempre più ambiziosa, l’in carrozzina dei due amici, conosciutisi 20 anni fa nei corridoi dell’Unità Spinale di Torino, dopo un incidente, un evento drammatico che entrambi hanno scelto di vivere come “un inizio”. L’inizio di una nuova vita, di un nuovo modo di vedere le cose, di una nuova… l’inizio di Viaggio Italia, un viaggio speciale fatto di(anche estremi), incontri, prove e sfide per dimostrare che ...