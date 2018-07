Via D' Amelio | la strage 26 anni fa | Palermo ricorda Borsellino e gli agenti della scorta

Borsellino - l’uomo del telecomando e le telefonate alla madre : i buchi neri nella fase esecutiva della strage di Via d’Amelio : Nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via d’Amelio pubblichiamo un estratto del libro La Repubblica delle Stragi, edito da Paper First, e a cura di Salvatore Borsellino. Il paragrafo proposto è intitolato I pezzi mancanti nella fase esecutiva della strage. “Un’opera preziosissima, a metà strada fra la memoria e lo scavo, fra gli archivi giudiziari e quelli giornalistici, per dissotterrare le verità ...

La strage di Via D’Amelio - quel giorno di luglio in cui morì Paolo Borsellino : C’è un albero al numero 21 di via D’Amelio a Palermo. Ricorda le vittime di una strage avvenuta d’estate. Era il 19 luglio del 1992 quando morì Paolo Borsellino, ad appena 52 anni. Erano passati solo 57 giorni dalla morte, sempre in un attentato di matrice mafiosa, di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice nella lotta a Cosa Nostra. Se della strage di Capaci si conoscono dinamica e mandanti, su quella di via D’Amelio restano molti misteri ...

Strage di Via d'Amelio - a Marsala un convegno per Emanuela Loi - : Nella città dove il giudice fu procuratore capo alla fine degli anni 80 sono state organizzate diverse iniziative. Tra le principali ci sono una partita di calcio tra la nazionale magistrati e la ...

La Lega se ne infischia di Borsellino. Banchi vuoti al Senato durante le commemorazioni per la strage di Via d'Amelio : La Lega dimentica Paolo Borsellino. Banchi del Carroccio semivuoti oggi al Senato durante le commemorazioni per i 26 anni dalla strage di via d'Amelio, in cui persero la vita il magistrato antimafia e i 5 agenti di scorta.A denunciare l'accaduto è la senatrice Pd Monica Cirinnà, con una foto diffusa su Facebook che testimonia l'assenza di quasi tutti i colleghi leghisti: "Oggi al Senato si ricordano Paolo Borsellino e la sua ...

Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino : “Depistaggi sulla morte di mio padre. Ecco le mie 13 domande allo Stato” : Alla vigilia dell’anniversario della strage in cui suo padre venne assassinato ha preso carta e penna per porgere alcune domande sui depistaggi delle indagini su via d’Amelio. È una lista con tredici quesiti quella stilata dal Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso da Cosa nostra il 19 luglio 1992. “Sono passati 26 anni dalla morte di mio padre, Paolo Borsellino. E ancora aspettiamo delle risposte da uomini delle ...

Mafia : Grasso - dopo 26 anni non sappiamo ancora verità su Via D’Amelio : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono passati 26 anni, e su quell’attentato ancora non sappiamo la verità, né la piena comprensione di quanto avvenuto in Italia tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni 90”. Lo ha detto Pietro Grasso di Leu alla commemorazione in aula al Senato della strage di via d’Amelio dove vennero “barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta della ...

Via D'Amelio - Fiammetta Borsellino in Commissione Antimafia : 'Basta ai misteri di Stato' : Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino assassinato nel 1992 in via D'Amelio sarà ascoltata oggi, mercoledì 18 luglio, dalla Commissione regionale Antimafia siciliana. Un giorno non occasionale, in quanto siamo alla vigilia dell'anniversario della strage in cui vennero uccisi il giudice Borsellino e gli agenti della scorta. "Sono presenti i motivi della delibera dell'udienza Borsellino quater che ci riferiscono come attorno ...

La figlia di Borsellino : 13 domande sulla strage di Via D’Amelio : La figlia di Borsellino: 13 domande sulla strage di via D’Amelio Fiammetta, con una lettera al quotidiano la Repubblica, cerca di far luce "su un depistaggio iniziato nel 1992, ordito da vertici investigativi ed accettato da schiere di giudici". Poi dice: “Ancora aspettiamo delle risposte da uomini delle istituzioni e non ...

Via d’Amelio - gli eventi per l’anniversario della morte di Borsellino : Scarpinato e Lillo presentano la Repubblica delle Stragi : Ventisei anni anni dopo la strage di via d’Amelio Palermo e l’Italia intera tornano a ricordare Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. Nell’anno in cui la sentenza dei giudici della corte d’assise di Caltanisetta hanno confermato che dietro quella pagina di storia c’è “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”, i riflettori sono tutti ...

Questo Paese ha un debito di verità con le vittime della strage di Via D'Amelio : Se la giustizia ha fatto il suo corso ora tocca alla politica. Che ha il dovere di scavare per far venire fuori le risposte alle troppe domande rimaste Via D'Amelio: la storia sofferta di una mezza verità" La strage di via D'Amelio e il dovere di non dimenticare: parla l'agente sopravvissuto"