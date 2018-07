Via D'Amelio 26 anni dopo : il ricordo di Paolo Borsellino e la richiesta della verità : 26 anni fa ci lasciava, per colpa di un vile atto mafioso, il giudice Paolo Borsellino e gli angeli della sua scorta. Il 19 luglio, da quel terribile 1992, non è più stato una semplice data sul calendario, è diventato molto di più. È divenuto la data simbolo (insieme al 23 maggio, giorno della strage di Capaci) della lotta contro la mafia, contro l'ingiustizia, del ricordo di un uomo che, insieme a Giovanni Falcone, ha dato la sua vita per un ...

Paolo Borsellino - 26 anni dopo la strage di Via d'Amelio la tv ricorda il giudice e la sua scorta : Paolo Borsellino muore il 19 luglio 1992 saltando in aria davanti al portone della casa della mamma, in Via d'Amelio a Palermo: a ucciderlo una Fiat 126 carica di tritolo targata Mafia. La visita settimanale all'anziana madre diventa l'ultimo atto della vita del giudice che più di altri, insieme a Giovanni Falcone, ha istruito il maxiprocesso alla Mafia che ha decapitato i vertici dell'allora Cosa Nostra.prosegui la letturaPaolo ...

Strage di Via d’Amelio - per ricordare Borsellino non servono le passerelle dei politici : Oggi a Palermo alle 16,58 come ogni anno sarò in via d’Amelio per fare memoria di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. Avevo 19 anni quando scesi la prima volta nel capoluogo siciliano. Da quell’anno non sono mai mancato a questo appuntamento con la storia. Da cittadino, da giornalista, da maestro. È una sorta di dovere civile che sento come ...

26 anni fa la strage di Via d'Amelio<br>Mattarella : "Il ricordo è ancora vivo" : Era il 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'automobile rubata contenente almeno 90 chilogrammi di esplosivo fu fatta esplodere in via Mariano D'Amelio 21, davanti al palazzo in cui viveva Rita Borsellino. L'esplosione avvenne proprio mentre il magistrato Paolo Borsellino, in visita alla sorella, era in strada vicino alle auto della sua scorta insieme agli agenti che lo accompagnavano.Quell'esplosione, uno degli attentati che più hanno segnato la ...

Borsellino - Mattarella : continuare a cercare verità su Via d'Amelio - : Il magistrato siciliano veniva ucciso con gli agenti della sua scorta nella strage del 19 luglio 1992. Il presidente della Repubblica: a 26 anni di distanza, sono ancora vivi il ricordo e la ...

Borsellino - Mattarella : continuare a cercare verità su Via d'Amelio : Borsellino, Mattarella: continuare a cercare verità su via d'Amelio Il magistrato siciliano veniva ucciso con gli agenti della sua scorta nella strage del 19 luglio 1992. Il presidente della Repubblica: a 26 anni di distanza, sono ancora vivi il ricordo e la commozione. A Palermo messa commemorativa Parole ...

Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino : “Vertici istituzionali che hanno depistato hanno offeso l’intero Paese” : ”Vertici istituzionali e investigatori che hanno ordito il depistaggio sulla strage di via D’Amelio hanno fatto male non solo a noi ma all’intero Paese, è stata offesa anche l’onorabilità della magistratura”. L’ha detto Fiammetta Borsellino, uscendo dalla Commissione regionale antimafia. Alla domanda se dopo le sue prese di posizione qualcuno degli interessati si sia fatto sentire, Fiammetta Borsellino ha ...

Mattarella ricorda Borsellino - ucciso in Via d'Amelio 26 anni fa : Roma, 19 lug., askanews, - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'A ventisei anni di distanza sono vivi il ricordo e la commozione per il vile ...

Borsellino - Mattarella : “Non smettere di cercare la verità sulla strage di Via d’Amelio” : Il presidente della Repubblica riconosce che sulla strage di via d’Amelio non esiste ancora una verità giudiziaria. E lo fa nel ventiseiesimo anniversario dell’omicidio del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della scorta. “Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage”, dice Sergio Mattarella nel comunicato pubblicato sul ...

Via D'Amelio - la strage 26 anni fa : Palermo ricorda Borsellino e gli agenti della scorta : Palermo non dimentica. Ventisei anni fa a Palermo un'autobomba in via D'Amelio uccideva il giudice Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter...

Borsellino - l’uomo del telecomando e le telefonate alla madre : i buchi neri nella fase esecutiva della strage di Via d’Amelio : Nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via d’Amelio pubblichiamo un estratto del libro La Repubblica delle Stragi, edito da Paper First, e a cura di Salvatore Borsellino. Il paragrafo proposto è intitolato I pezzi mancanti nella fase esecutiva della strage. “Un’opera preziosissima, a metà strada fra la memoria e lo scavo, fra gli archivi giudiziari e quelli giornalistici, per dissotterrare le verità ...

La strage di Via D’Amelio - quel giorno di luglio in cui morì Paolo Borsellino : C’è un albero al numero 21 di via D’Amelio a Palermo. Ricorda le vittime di una strage avvenuta d’estate. Era il 19 luglio del 1992 quando morì Paolo Borsellino, ad appena 52 anni. Erano passati solo 57 giorni dalla morte, sempre in un attentato di matrice mafiosa, di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice nella lotta a Cosa Nostra. Se della strage di Capaci si conoscono dinamica e mandanti, su quella di via D’Amelio restano molti misteri ...

Strage di Via d'Amelio - a Marsala un convegno per Emanuela Loi - : Nella città dove il giudice fu procuratore capo alla fine degli anni 80 sono state organizzate diverse iniziative. Tra le principali ci sono una partita di calcio tra la nazionale magistrati e la ...

La Lega se ne infischia di Borsellino. Banchi vuoti al Senato durante le commemorazioni per la strage di Via d'Amelio : La Lega dimentica Paolo Borsellino. Banchi del Carroccio semivuoti oggi al Senato durante le commemorazioni per i 26 anni dalla strage di via d'Amelio, in cui persero la vita il magistrato antimafia e i 5 agenti di scorta.A denunciare l'accaduto è la senatrice Pd Monica Cirinnà, con una foto diffusa su Facebook che testimonia l'assenza di quasi tutti i colleghi leghisti: "Oggi al Senato si ricordano Paolo Borsellino e la sua ...