Vettel | Con la Mercedes è lotta | ma questa Ferrari cresce

Formula1 GP Germania. Sebastian Vettel racconta Hockenheim : 'È casa mia' : La Formula1 si sposta in Germania e Sebastian Vettel è pronto a fare gli onori di casa. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il pilota della Ferrari è nato a meno di 50 km dal circuito di ...

F1 - GP Germania 2018 : sorpassi spettacolari e concretezza. Sebastian Vettel ha svoltato e non vuole fermarsi : L’obiettivo, e lo si sapeva da inizio anno, è uno, ed è ben noto: andare a caccia della leggenda: Juan Manuel Fangio. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, sin dalle prime prove libere del Gran Premio di Austrialia, hanno puntato in quella direzione il loro mirino, ovvero raggiungere il quinto titolo mondiale della loro carriera. I due campioni, infatti, sono fermi a quota quattro e, al termine di questo 2018, potranno raggiungere il mito ...

F1 – Riparte la caccia al titolo mondiale - si va a casa di Vettel : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara del Gp di Germania : Undicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1, il circus fa tappa ad Hockenheim per l’atteso Gran Premio di Germania Un week-end di riposo per smaltire le tossine del tremendo trittico Francia-Austria-Gran Bretagna, adesso è tempo di ripartire. Il mondiale di Formula 1 si prepara a vivere l’undicesimo appuntamento in calendario, il circus si sposta ad Hockenheim, tracciato che ospita il Gp di Germania. Dopo la vittoria di ...

F1 - Briatore punge Vettel e la Ferrari : “Hamilton è più forte del tedesco. Il Mondiale Costruttori? Con Raikkonen in squadra…” : L’imprenditore italiano ha analizzato l’attuale Mondiale di Formula 1, soffermandosi poi sulla lotta iridata tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton La lotta per il Mondiale di Formula 1 stuzzica e non poco anche Flavio Briatore che, da spettatore interessato, ha fatto le carte a questo appassionante duello tra Mercedes e Ferrari. Photo4 / LaPresse Intervistato da Radio Capital, l’imprenditore italiano ha espresso il ...

F1 - Sebastian Vettel : due sorpassi da antologia - Hamilton e Bottas annichiliti. Fuoriclasse assoluto - il sogno Mondiale è concreto : Due manovre da antologia, due sorpassi che faranno sicuramente la storia di questo Mondiale F1, due azioni da vero Campione e degne di uno dei migliori piloti degli ultimi dieci anni. Sebastian Vettel si è dimostrato un vero e proprio Fuoriclasse tra Austria e Gran Bretagna, surclassando le Mercedes con tutto il suo talento e mettendo in pista una superiorità schiacciante di una Ferrari che sta facendo sognare e che mette in crisi le Frecce ...

Silverstone : vince Vettel : 'Che soddisfazione in casa loro' - ma la Mercedes contesta : Sebastian Vettel, nonostante un gran dolore al collo, vince il Gran premio di Gran Bretagna su quello che è considerato il circuito di Lewis Hamilton, che riesce a classificarsi soltanto secondo. Sul ...

