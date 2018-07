Vertebra fratturata | Nibali si ritira

raisport.rai

: #Tour de France: una moto lo fa fa cadere, #Nibali costretto al ritiro. Vertebra fratturata - giusmo1 : #Tour de France: una moto lo fa fa cadere, #Nibali costretto al ritiro. Vertebra fratturata - magra8178 : @vincenzonibali Sono amareggiato per te Vincenzo al pari delle olimpiadi in Brasile... Purtroppo l'Alpe d'Huez nn t… - MarTer_13 : IL VIDEO DELLA CADUTA! Con i “tifosi” oltre le transenne, #Nibali si ritrova stretto tra la moto e il pubblico che… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) ''Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l'esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla, domani tornerò a casa per un periodo di recupero''. Poco ...