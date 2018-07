Verso il 2019 nel segno di Leonardo

Alessio Bernabei Verso Sanremo 2019? 10 buoni motivi per NON andarci : Alessio Bernabei verso Sanremo 2019? Più che di una possibilità per rilanciarsi si tratta, alla data odierna, di un serio pericolo che rischierebbe di affossarlo definitivamente più che di risollevarlo. L'incubo, che ci auguriamo di non dover rivivere per la quarta volta in 5 anni, parte da DavideMaggio.it che ha intervistato Bernabei in occasione del Wind Summer Festival di Roma. Alla domanda sulla possibilità di partecipare al prossimo ...

Verso Borgofuturo 2019 : tre giorni di musica - formazione e rigenerazione urbana : Aspettando l'edizione 2019 del festival, l'associazione culturale Borgofuturo, insieme all'amministrazione comunale hanno organizzato tre giornate all'insegna di musica, spettacoli e arti visive. Si ...

Legge 104/ Nel 2019 pensione anticipata in bilico. Verso aumento dei controlli sui permessi : Legge 104, attesa per le novità. pensione anticipata in bilico per il 2019: l'Ape social potrebbe non essere rinnovata. Occhi puntati su contributo e permessi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:29:00 GMT)

LIVE Olanda-Italia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve una vittoria Verso la seconda fase! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Italia, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri tornano subito in campo per riscattare la sconfitta di giovedì contro la Croazia e quella di oggi contro gli olandesi è una partita che può davvero valere tantissimo per la squadra di coach Meo Sacchetti in ottica seconda fase. L’Italia deve vincere per portarsi dietro altri due punti, ...

PD Verso il rinvio del Congresso a fine 2019 : avanti con Martina - ma si pensa al futuro : Questa domenica 24 giugno si tengono i ballottaggi delle Elezioni amministrative in diverse citta' italiane [VIDEO], un test importante non solo per le forze di Governo Lega in particolare ma anche per quelle di opposizione, come il Pd che è impegnato a difendere diverse citta' finora amministrate dai dem dal possibile successo del centrodestra. Ma subito dopo il ballottaggio, il PD ha alle porte anche un altro passaggio importante riguardo alla ...

Basket - Meo Sacchetti : 'Chi non dà disponibilità all'azzurro - stia a casa'. Esclusioni eccellenti Verso i Mondiali 2019? : E' il ct Meo Sacchetti , attraverso un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a lasciar presagire Esclusioni eccellenti. Pare, infatti, che il 64enne pugliese sia rimasto molto contrariato ...

Basket - Meo Sacchetti : “Chi non dà disponibilità all’azzurro - stia a casa”. Esclusioni eccellenti Verso i Mondiali 2019? : Con quattro vittorie in altrettanti incontri disputati, la Nazionale italiana di Basket si trova in piena corsa per qualificarsi ai Mondiali del 2019 (l’ultima partecipazione risale al 2006, quando gli azzurri beneficiarono di una wild-card). Qualora la selezione tricolore riuscisse a staccare l’agognato pass, non è affatto detto che il gruppo attuale venga stravolto per far posto alle stelle provenienti da NBA (Danilo Gallinari e ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia a Trieste - 16 azzurri Verso la Croazia. Infortunio per Davide Pascolo : La Nazionale Italiana di Basket si è ritrovata a Trieste per preparare le partite di qualificazione ai Mondiali 2019. Gli azzurri scenderanno in campo contro la Croazia (28 giugno nel capoluogo giuliano) e contro l’Olanda (1° luglio in trasferta): due incontri da vincere per portarsi dietro il maggior numero possibile di punti in vista della seconda fase (da giocare contro Lituania, Polonia, Ungheria) e compiere un passo importante verso ...

Fernando Alonso Verso l’addio alla F1. In Indy già dal 2019? Obiettivo Tripla Corona - sogno 500 Miglia di Indianapolis : Nella vita si sale e si scende. Ne sa qualcosa Fernando Alonso che, vincitore insieme allo svizzero Sebastien Buemi ed al giapponese Kazuki Nakajima della 24 Ore di Le Mans con la Toyota, ha ritrovato il sorriso dopo anni particolarmente bui in Formula Uno. Due volte vincitore del Mondiale nella massima categoria dell’automobilismo (2005-2006) e trionfatore due volte nel GP di Monaco (2006-2007), lo spagnolo ha centrato l’Obiettivo ...

Motogp - Andrea Iannone lascia la Suzuki/ L'abruzzese Verso l’Aprilia per il 2019? : Motogp, Andrea Iannone saluta la Suzuki. Arrivato il comunicato ufficiale dalla scuderia: chi affiancherà Rins nel 2019? Iannone verso l'aprilia?.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:14:00 GMT)

Claudio Baglioni Verso la firma per Sanremo 2019 : presto l’accordo in Rai : Claudio Baglioni verso la firma per Sanremo 2019. Secondo quanto riporta davidemaggio.it, l'artista sarebbe comparso in Viale Mazzini per definire i termini dell'accordo della prossima edizione della kermesse. Al vaglio delle possibilità ci sarebbe un linea editoriale molto particolare che Claudio Baglioni vorrebbe ideare di suo pugno, senza limitazioni da parte dell'azienda. Non ci sarebbero problemi, invece, sul fronte economico. La ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Verso Italia-Croazia. Avversari al completo con Saric e Bogdanovic. Azzurri invece… : La stagione del Basket non si esaurirà con la fine dei campionati. Quest’anno non ci saranno Europei o Mondiali (in programma la prossima estate) ma le Nazionali scenderanno ugualmente in campo. La riforma voluta dalla FIBA ha fatto slittare la Coppa del Mondo di un anno, “costringendo” tutte le squadre a passare attraverso le Qualificazioni. Senza tornare nel merito della querelle tra FIBA ed Eurolega, destinata forse a non ...

Rugby - la Nazionale in viaggio Verso in Giappone per l’ultimo tour estivo che porta alla World Cup 2019 : La Nazionale Italiana di Rugby è partita questa mattina alla volta del Giappone per l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta alla Rugby World Cup 2019 Dopo quattro giorni di raduno a Montichiari e di allenamenti sul campo del Rugby Calvisano l’ItalRugby si è imbarcata questa mattina a Malpensa sul volo che porterà gli Azzurri in Giappone dove, nelle prossime tre settimane, è in programma l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta ...

MotoGP - mercato 2019 : tutte le trattative e gli affari già definitivi. Iannone Verso l’Aprilia - rebus Lorenzo : Tra poco più di una settimana il grande Circus del Motomondiale si ritroverà tra le colline toscane del Mugello (Italia), in uno degli appuntamenti più caratteristici del calendario iridato. Marc Marquez è in fuga ed Andrea Dovizioso, reduce da due “zero” consecutivi in Spagna ed in Francia, non può fare altri “regali” al suo avversario, in forma come non mai sulla sua Honda. Tuttavia, a tenere banco non è solo quanto ...