Verona | docente diede schiaffo ad alunno | condannata a 10 giorni di carcere e a 600 euro

(Di giovedì 19 luglio 2018)unoad undi 14 anni, per questo un’insegnante di matematica è statadal Tribunale a 10die a 600di risarcimento. La vicenda è accaduta nel maggio del 2014 presso l’istituto tecnico Ferraris di. L’era stato più volte ripreso dalladurante un’interrogazione e infine allontanato dalla classe, una volta rientrato era stato spostato vicino alla cattedra, ma continuava ad essere irrequieto, mentre l’insegnante stava mettendo dei voti sul registro elettronico l’le si era avvicinato alle spalle per spiarla. È stato in questo frangente che la professoressa avrebbe alzato la mano colpendo il volto del giovane e facendogli volare via gli occhiali, gesto che l’indagata ha giustificato al giudice come involontario, senza però essere creduta. Secondo l’accusa laavrebbe reagito ...