Verdi | I fischi a Napoli-Bologna erano meritati | ma voi non sapete

Non si può fischiettare di fronte al progetto eversivo dei gialloVerdi : Si può chiudere un occhio su tutto? La politica italiana ci insegna che quando nasce un governo la luna di miele che si viene a creare tra i nuovi padroni del paese e la volatile opinione pubblica tende sempre a mettere in secondo piano i difetti di chi governa e tende a mettere in rilievo solo gli