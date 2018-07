Veneto : assessore Lanzarin - per Ater nuovi amministratori e nuovo regolamento : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) – ‘Con il varo dei nuovi Cda e del nuovo regolamento, la riforma dell’edilizia pubblica residenziale in Veneto è ormai operativa: convocherò a breve i nuovi presidenti delle sette Ater del Veneto per coordinare al meglio l’applicazione delle novità nella gestione degli alloggi pubblici”. Così l’assessore regionale al sociale e all’edilizia residenziale pubblica, Manuela ...

Veneto : assessore Lanzarin - per Ater nuovi amministratori e nuovo regolamento (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il regolamento dettaglia le novità della legge – spiega l’assessore – rendendo operativi i nuovi criteri che favoriscono più equità nell’assegnazione degli alloggi, canoni più adeguati ai redditi veri dei locatari, una adeguata rotazione e la riassegnazione ai soggetti p

Veneto : assessore Lanzarin - per Ater nuovi amministratori e nuovo regolamento : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - “Con il varo dei nuovi Cda e del nuovo regolamento, la riforma dell’edilizia pubblica residenziale in Veneto è ormai operativa: convocherò a breve i nuovi presidenti delle sette Ater del Veneto per coordinare al meglio l’applicazione delle novità nella gestione degli a

Lavoro : assessore Veneto - con Garanzia Giovani in 67mila hanno trovato occupazione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Uno sforzo organizzativo che non ha paragoni – fa notare la Donazzan - perchè gli alti standard qualitativi della nostra Regione nella gestione delle politiche del Lavoro, frutto di una forte e proficua collaborazione tra pubbico e privato e del coinvolgimento attivo dei

Lavoro : assessore Veneto - con Garanzia Giovani in 67mila hanno trovato occupazione : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 6.700, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le adesioni presentate tra aprile e giugno 2018 al Programma Garanzia Giovani veneto, l’iniziativa contro la disoccupazione Giovanile riservata a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.“Uno strumento nato per affrontare l’emergenza, che oggi è riconosciuto dai Giovani in ...

Lavoro : assessore Veneto - con Garanzia Giovani in 67mila hanno trovato occupazione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Uno sforzo organizzativo che non ha paragoni ‘ fa notare la Donazzan – perchè gli alti standard qualitativi della nostra Regione nella gestione delle politiche del Lavoro, frutto di una forte e proficua collaborazione tra pubbico e privato e del coinvolgimento attivo dei Centri per l’Impiego, permettono di conseguire risposte concrete in tempi certi. Offriamo volentieri al ...

Protezione civile : assessore Veneto - auguri di buon lavoro a Borrelli : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - “Le miei congratulazioni ad Angelo Borrelli, riconfermato a capo del Dipartimento Nazionale della Protezione civile”. E’ l’assessore regionale del Veneto Gianpaolo Bottacin ad esprimere i migliori auguri di buon lavoro a Borrelli dopo la sua nomina da parte della Presi

Protezione civile : assessore Veneto - auguri di buon lavoro a Borrelli : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – ‘Le miei congratulazioni ad Angelo Borrelli, riconfermato a capo del Dipartimento Nazionale della Protezione civile”. E’ l’assessore regionale del Veneto Gianpaolo Bottacin ad esprimere i migliori auguri di buon lavoro a Borrelli dopo la sua nomina da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.‘Sono certo ‘ aggiunge l’assessore – che continuerà il ...

Maltempo : assessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) - Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. “Perso

Maltempo : assessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. ‘Personalmente ‘ fa presente Bottacin – mi sono recato prima a Cornuda, dove ho potuto constatare che diverse ...

Maltempo : assessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. ‘Personalmente ‘ fa presente Bottacin – mi sono recato prima a Cornuda, dove ho potuto constatare che diverse ...

Sanità : assessore Veneto - su punti nascita dialogo con il governo : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - L’assessore alla Sanità del veneto, Luca Coletto, ha incontrato oggi a Roma il sottosegretario alla Sanità, Maurizio Fugatti, per esaminare la situazione dei punti nascita di Valdagno, Piove di Sacco e Adria che il “Comitato Percorso nascita Nazionale” ha deciso debban

Sanità : assessore Veneto - su punti nascita dialogo con il governo : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) – L’assessore alla Sanità del veneto, Luca Coletto, ha incontrato oggi a Roma il sottosegretario alla Sanità, Maurizio Fugatti, per esaminare la situazione dei punti nascita di Valdagno, Piove di Sacco e Adria che il ‘Comitato Percorso nascita Nazionale” ha deciso debbano essere chiusi in quanto non raggiungono il tetto di nascite/anno previsto dalle normative varate dal precedente ...

Animali : assessore Veneto - presenza lupi sta diventando problema rilevante (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono state sviluppate delle azioni di sensibilizzazione nei confronti delle comunità locali, supportando le aziende danneggiate e riconoscendo alle stesse un indennizzo pari al 100% del danno subito ed attuando una linea veloce di erogazione dei rispettivi contributi. Nel