Venerdì 20 luglio il weekend del Gallura Buskers Festival Internazionale esplode con

Ondate di calore/ dichiarata la fase di disagio - livello 2 - per le giornate di giovedi' 19 e venerdi' 20 luglio : UMWEB, Perugia. A seguito del bollettino trasmesso in data odierna, 18 luglio 2018, dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, per le giornate di giovedì 19 e venerdì ...

Ferento Teatro - Venerdì 20 luglio 'La vie en rose' e 'Bolero' con il balletto di Milano : Per tutte le informazioni in merito agli spettacoli contattare il 335 474640. Per informazioni riguard anti la biglietteria contattare invece il 328 7750233. Info e aggiornamenti su www.TeatroFerento.

Meteo : Previsioni per Venerdì 20 luglio : Ecco le Previsioni Meteo per venerdì 20 luglio 2018: Roma Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. Asciutto anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +21°C e +35°C. Lazio Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio cieli sereni ovunque salvo isolati acquazzoni da segnarle sull’Appennino al confine con l’Abruzzo. Asciutto ...

Le previsioni meteo per domani - Venerdì 20 luglio : Al Nord farà brutto quasi ovunque: cattive notizie per chi vuole partire presto per le ferie o un weekend lungo The post Le previsioni meteo per domani, venerdì 20 luglio appeared first on Il Post.

LANCIANO : VENERDI' 20 LUGLIO TORNANO IL "PREMIO DONNA BONTA' CITTA' DI LANCIANO" E IL "PREMIO DONNA PIU'". - Abruzzo in Video : ... della cultura, dello spettacolo, della politica, dell'economia. Per SOLIDARIETA' E TERRITORI interverranno tre donne presidenti delle Pro Loco di Val di Sangro-Atessa, Fara San Martino e San Martino ...

A Porto Ferro - Venerdì 20 luglio - la quarta serata del Blue Sunset Festival. : ...in collaborazione con la Cooperativa Piccoli Passi di Sassari e Il Baretto di Porto Ferro continuano di settimana in settimana a lavorare intensamente per regalare al proprio pubblico spettacoli con ...

VIABILITA' - Provvedimenti in vigore Venerdì 20 luglio : Circolazione temporaneamente sospesa per il corteo del Campionato nazionale Sbandieratori 18-07-2018 / Giorno per giorno In occasione del Campionato nazionale Sbandieratori in programma a Ferrara, ...

I Concerti nel Parco : Venerdì 20 luglio gli ‘Avion Travel’ alla ‘Casa del Jazz’ : Venerdì 20 luglio, data unica a Roma, è la volta degli AVION TRAVEL in “Privé Tour” Roma – La celeberrima band, capitanata da Peppe Servillo, torna con un nuovo album a distanza di 15 anni dall’ultimo disco di inediti: “Privé”, un disco fedele allo spirito di produzione indipendente e alle atmosfere della trilogia composta da “Bellosguardo”, “Opplà”, “Finalmente Fiori” e realizzato dopo aver ricostruito lo staff operativo dei loro inizi, ...

Eclissi di Luna il prossimo Venerdì 27 di luglio 2018 tutti a Villa del Cardinale : Eclissi di Luna il prossimo venerdì 27 di luglio 2018 tutti a Villa del Cardinale Eclissi di Luna venerdì 27 si potrà seguire, a partire dalle 20,30 dalla Villa del Cardinale a Colle Umberto di ...

Prosegue la stagione di ALLEGRO CON BRIO 2018 : il 18 luglio cinema all'aperto - Venerdì 20 luglio ospiti d'eccezione Chiara Carminati e ... : Durante gli intervalli fra gli spettacoli, il pubblico può stare nell'area conviviale attrezzata con una biblioteca sullo spettacolo mobile, teatrini emozionali per un solo spettatore e musica ...

“Bandiere del gusto 2018” : Venerdì 21 luglio svelata la classifica dei primati enogastronomici : La classifica dei primati enogastronomici con l’assegnazione delle “Bandiere del gusto 2018” e la più ricca esposizione della variegata offerta delle località turistiche italiane durante quest’estate, ma anche l’analisi Coldiretti/Ixe’ su “Le vacanze italiane nel piatto” saranno presentate venerdì dalle ore 9,30 a Roma, nella sede della Coldiretti in via XXIV Maggio 43. Con le “Bandiere del gusto” viene tracciata l’unica mappa del patrimonio ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane da lunedì 16 luglio a Venerdì 20 luglio : anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 16 luglio a venerdì 20 luglio 2018 Continua la guerra tra Bill e Liam a Beautiful. Padre e figlio sono ai ferri corti dopo che l’imprenditore ha provato ad uccidere Sally Spectra. Un’azione che ha portato Brooke a prendere le distanze dal marito, chiedendo il divorzio. La Logan tornerà […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane da lunedì 16 luglio a venerdì 20 ...

Ascolti TV | Venerdì 13 luglio 2018. Basta il 12.1% a Velvet Collection per vincere la serata. Le Verità Nascoste 8.5% - TV8 al 4% con il meglio di IgT : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.018.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.420.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Helen Dorn ha interessato 804.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 772.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 971.000 ...

Velvet Collection : anticipazioni terza puntata di Venerdì 20 luglio 2018 : Velvet Collection Dieci episodi da cinquanta minuti circa ciascuno, per un totale di cinque prime serate di Rai 1, catapulteranno il pubblico nelle atmosfere degli anni ‘70, mettendo nuovamente al centro della scena abiti ed intrighi: Velvet Collection, spin off di Velvet, terrà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio. A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. Velvet Collection: ...