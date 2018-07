Vela – Campionati del Mondo Giovanili | azzurri nei primi dieci

sportfair

: Delle nove classi in gara a Corpus Christi in Texas per i 48esimi Campionati del Mondo di Vela Giovanile, di sei si… - GiornaleLORA : Delle nove classi in gara a Corpus Christi in Texas per i 48esimi Campionati del Mondo di Vela Giovanile, di sei si… - Zerogradinord : Campionati Mondiali Giovanmili Laser 4.7, Chiara Benini Floriani è medaglia d’oro - Veladuepuntozer : Campionati Mondiali Giovanili Laser 4.7: ottime prove per le azzurre -

(Di giovedì 19 luglio 2018) 2018 Youth Sailing World Championship: equipaggisempre neia due giornate dal termine delle regate Delle nove classi in gara a Corpus Christi in Texas per i 48esimideldiGiovanile, di sei si stanno già delineando i potenziali podi a due giorni dal termine, ma per tre classi tutto è ancora possibile, ed una di queste è proprio l’RS:X della nostra Giorgia Speciale (SEF Stamura). Giorgia deve purtroppo usare lo scarto per una bandiera nera presa nell’ultima prova di ieri, che registra con un primo ed un terzo posto, si trova questa mattina al secondo posto un punto dietro l’olandese Veerle ten Have e due punti avanti alla britannica Islay Watson. Negli RS:X maschili anche Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) è secondo (4, 2, 1) dietro l’americano Geronimo Nores, davanti al francese Fabien Pianazza. Nei 420 maschili continuano a comandare ...