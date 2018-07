VD | incendio in casa di cura | un ferito grave

incendio in un appartamento Un vicino di casa in ospedale : L'intervento dei pompieri Paura ieri sera in via Mazzini a Ponte Lambro, in un condominio di fronte all'entrata della palestra New Millenium: qui intorno alle 19.15 è scoppiato un Incendio all'interno ...

incendio in casa : morti bimbo di 4 anni e la mamma - ferito il compagno. Arrestato un uomo : La polizia inglese ha annunciato di aver Arrestato un uomo di 47 anni perché sospettato di aver provocato un Incendio in una casa la settimana scorsa. Nel rogo sono rimasti uccisi una donna di 34 anni e il figlioletto di 4 anni. Il compagno della donna, un giovane di 26 anni, è in coma in ospedale.Continua a leggere

Galles - a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio : “Fate un lavoro stupefacente” : Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” Attraverso i social network la piccola Kelcea ha fatto arrivare ai pompieri che hanno operato nella Valle del Rheidol il suo speciale grazie Continua a leggere L'articolo Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” proviene da ...

Bimba scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall'incendio : "Fate un lavoro fantastico" : "Vorrei dire grazie... Scommetto che è difficile lavorare con questo caldo, ma ciò non vi impedisce di fare un lavoro fantastico". A dieci anni ha chiesto aiuto alla mamma per fare arrivare il suo speciale ringraziamento a...

Roma - incendio a Casal Lomboso : evacuate abitazioni : Vasto incendio di sterpaglie a Roma, in zona Casal Lombroso, tra via Gioele Solari e via Tommaso D’Aquino: evacuate alcune abitazioni a scopo precauzionale. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e la protezione civile con 5 moduli e autopompe. Le fiamme sono state messe sotto controllo e si procede alle operazioni di bonifica. L'articolo Roma, incendio a Casal Lomboso: evacuate abitazioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli : incendio in casa - a fuoco un appartamento all'ultimo piano di Palazzo Maddaloni : Un incendio è divampato pochi minuti fa in un appartamento nel Palazzo Maddaloni, nel centro di Napoli, su via Toledo. Sul posto le squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco. Al...

incendio in casa - pompieri salvano cane : Incendio in appartamento, i vigili del fuoco intervengono e salvano il cane che si trovava da solo all'interno. E' successo oggi, mercoledì 20 giugno, a Bibbiena . Le fiamme si sono sviluppate in un ...

Messina - incendio in casa : morti due fratellini. Francesco è tornato indietro per cercare di salvare Raniero : Sono morti insieme Francesco e Raniero. Lui il più grande, 13 anni, ha cercato di salvare il fratellino di 10 anni dalle fiamme ma sono rimasti intrappolati nel rogo della loro casa. Un...

Messina - incendio in casa : morti bimbi di 10 e 13 anni - i genitori hanno cercato di salvarli : Dramma a Messina. Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti...

