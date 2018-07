VASCO ROSSI 40 ANNI DI CONTRIBUTI | ORA VA IN PENSIONE Video | parte il Vasco non stop

L'Inps pensiona VASCO ROSSI - ma lui non lascia il palco : Ve lo immaginate Vasco Rossi pensionato, della serie voglio una vita rilassata? Lui non ci pensa proprio a scendere dal palco anche se ha raggiunto i 40 anni di carriera e di contributi versati a ...

VASCO ROSSI va in pensione dopo 40 anni da rockstar ma pensa al nuovo tour VascoNonStop Live 2019 : Vasco Rossi va in pensione ma a smettere di cantare non ci pensa nemmeno. Il rocker di Zocca oggi sessantaseienne, dopo quarant'anni di onorata carriera e altrettanti contributi versati nelle casse dello Stato, ha raggiunto il diritto ad ottenere l'erogazione della pensione da lavoro. Quarant'anni esatti sono passati da quando nel 1978 il suo primo album ...Ma cosa vuoi che sia una canzone..., fece il suo debutto grazie alla piccola etichetta ...

VASCO ROSSI 40 anni di contributi - ora va in pensione/ I fans : "è nato e morirà sul palco" : Vasco Rossi va in pensione dopo 40 anni di contributi versati e di canzoni scritte, ma il rocker di Zocca non ha alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:27:00 GMT)

Dopo 40 anni di contributi - VASCO ROSSI va in pensione : Sono passati 40 anni dal primo album di Vasco Rossi . Si chiamava '...Ma cosa vuoi che sia una canzone..', e venne distrubuito solo in Emilia Romagna e Lombardia. Oggi il cantante 66enne va in ...

VASCO ROSSI - una rockstar in pensione... 'Ma continuo a lavorare' : A qualcuno potrà sembrare strano perché associare a rockstar la parola pensione, soprattutto in tempi cui ultrasettantenni, da Roger Water ai Rolling Stones, ancora girano il mondo facendo concerti, ...

Dopo 40 anni di contributi VASCO ROSSI va in pensione : «Ma tranquilli - non mi fermo» : Il rocker di Zocca ha maturato i requisiti per incassare l’assegno: «Ma tranquilli: non ho alcuna intenzione di fermarmi»

VASCO ROSSI "va in pensione" con 40 anni di contributi : Vasco va in pensione? Non ancora, ma potrebbe. Il rocker di Zocca ha maturato i requisiti per incassare l’assegno, come racconta oggi il quotidiano la Stampa. Ha 66 anni, 40 di musica senza sosta e di...

Dopo 40 anni di contributi - VASCO ROSSI va in pensione : Vasco Rossi va in pensione. Sembra incredibile poter scrivere le parole «Vasco» e «pensione» nella stessa frase, eppure pare proprio che sia vero. Sessantasei anni, 40 di musica senza sosta e di versamenti a quello che fu l’Enpals, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo ora confluito nell’Inps. Quarant’anni di c...

Dopo il VascoNonStop Live - VASCO ROSSI a Zocca inaugura il “Summer Tour” : video dell’incontro coi fan : Prosegue la permanenza di Vasco Rossi a Zocca Dopo la conclusione del VascoNonStop Live con cui ha girato gli stadi d'Italia nel mese di giugno. Il rocker sta trascorrendo le sue giornate tra escursioni, passeggiate all'aria aperta, apparizioni a sorpresa al bar del paesino modenese e incontri con i fan che lo aspettano fuori dalla sua villetta, ormai storicamente meta di pellegrinaggi da parte di appassionati della sua musica. Mai così ...

Gli studenti gli dedicano ‘Albachiara’ - l'emozione di VASCO ROSSI : “Una sorpresa” : “Ieri, alla scuola di musica Massimo Riva un gruppo di giovani musicisti di Montesilvano Pescara mi ha fatto una sorpresa”, ha scritto Vasco Rossi in calce al video che su Facebook lo mostra circondato dai...

Sorpresa emozionante per VASCO ROSSI a Zocca - gli studenti della scuola Massimo Riva sulle note di Albachiara (video) : Un emozionato Vasco Rossi a Zocca, tra gli studenti della scuola di musica Massimo Riva, ha ricevuto una gradita Sorpresa in musica. In visita alla scuola dedicata alla memoria dello storico bassista e grande amico, voluta proprio dal rocker per ricordarlo dopo la sua scomparsa prematura nel 1999, il Blasco si è ritrovato di fronte una classe di studenti di diverse età (tutti molto giovani, alcuni addirittura bambini) impegnati in un caloroso ...

Gli studenti dedicano “Albachiara” a VASCO Rossi. Lui felice registra la performance e canta con loro : “Una bella sorpresa” : Gli studenti della scuola Massimo Riva di Montesilvano, in provincia di Pescara, hanno dedicato “Albachiara” a Vasco Rossi, ospite dell’istituto. Lui, commosso e positivamente sorpreso, ha preso il telefono e ha registrato un pezzo di performance. Poi ha pubblicato il video su Facebook. L'articolo Gli studenti dedicano “Albachiara” a Vasco Rossi. Lui felice registra la performance e canta con loro: “Una bella ...

VASCO ROSSI torna al cinema con Modena Park a luglio e dal vivo con nuovi concerti dopo il VascoNonStop Live : L'onda lunga del successo del Vasco NonStopLive continua a dare i suoi frutti: Vasco Rossi torna al cinema con il film di Modena Park, che a un anno dal trionfale concerto al parco Enzo Ferrari con 225mila spettatori farà rivivere sul grane schermo la lunga maratona Live entrata di diritto nella storia della musica mondiale con un primato da record per numero di presenze. Già nei cinema lo scorso dicembre, con ottimi risultati al box office, ...

Stoccata di Zucchero a VASCO ROSSI - si dibatte la questione duetti : “A qualcuno trema il buco del c***” : Arriva la Stoccata di Zucchero a Vasco Rossi dopo le dichiarazioni rese sui duetti. Nelle ultime settimane, il rocker di Zocca aveva avuto modo di esprimere il suo parere sulle rese a due voci, definendole come delle espressioni artistiche degne dei bambini dell'asilo. Ecco quindi spiegato il motivo dell'assenza di duetti nella carriera di Vasco, che non avrebbe intenzione di prestarsi a questo tipo di condivisione. Di tutt'altro avviso è ...