Vaccini : Zaia - bene ministro Grillo - modello veneto è a sua disposizione (2) : (AdnKronos) - “Se il dialogo e non l’obbligo è la strada seguita in 15 Paesi dell’Europa a 28 – conclude Zaia – significa che questa è la strada giusta, anche considerando che gli altri 13 non hanno l’obbligo su 10 Vaccini, ma solo su pochissimi”. Nel 2017 l’adesione ai Vaccini in veneto nella fasci