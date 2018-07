Vacanze | 5 consigli per ritrovare il proprio partner

Vacanze : pacchetto turistico? Ecco i consigli per evitare brutte sorprese : Stai programmando le tue Vacanze e quest’anno hai deciso di acquistare un pacchetto turistico? Ecco la guida dell’Unione Nazionale Consumatori che rivela a cosa bisogna stare attenti per evitare brutte sorprese e godersi a pieno il proprio relax! PRIMA DI PARTIRE richiedere copia del contratto che si sottoscrive, accertando che faccia chiaro riferimento alle offerte contenute nel catalogo informativo (in questo caso le indicazioni fornite ...

Salute - Vacanze esotiche : zanzare - rischio infezioni e vaccini consigliati : Estate tempi di vacanze che portano anche in terre lontane dove la cura per la Salute passa attraverso prevenzione e vaccini. Per questo arrivano i consigli della Società italiana malattie infettive che spiega come le principali virosi trasmesse dalle zanzare del genere Aedes (dengue, chikungunya, Zika virus) siano diffuse nelle aree tropicali e subtropicali di Asia, Africa e Americhe. La malaria, patologia parassitaria trasmessa dalle zanzare ...

Poche Vacanze per il Consiglio federale - Berset invita popolazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vacanze a due ruote : i consigli per gli itinerari perfetti in Europa : Vacanze in Europa a… due ruote? Ecco gli itinerari perfetti. Shimano consiglia i 5 migliori percorsi per scoprire le meraviglie del Vecchio Continente in sella a un e-bike: il giusto mezzo per viaggiare slow, eco-friendly e senza fatica Le tanto sognate ferie estive sono ormai alle porte e molti italiani sceglieranno di trascorrerle viaggiando per l’Europa. Perché non farlo in sella a una due ruote? Shimano, il brand giapponese di ...

Salute - viaggi & prevenzione : i consigli per partire preparati e vivere al meglio le Vacanze : Estate, tempo di viaggi e relax, ma senza mai abbassare la guardia! La stagione estiva è ormai alle porte e la maggior parte degli italiani ha già prenotato le proprie vacanze. È proprio in questi mesi che aumenta l’esposizione ad alcune minacce per la Salute, quindi prima di preparare i bagagli è importante informarsi bene sui rischi infettivi che possono essere presenti nei luoghi di destinazione. A questo proposito l’Istituto Pasteur Italia ...