Va a lavoro e si dimentica il figlio nell’auto per 8 ore : il bimbo muore - fuori c’erano 33° : La tragedia è avvenuta a Pembroke Pines, in Florida: si tratta del 24esimo bimbo a perdere la vita negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno in una vettura lasciata sotto il sole. La polizia non avrebbe preso alcun provvedimento nei confronti della donna. "È una brava madre", ha detto il suo avvocato.Continua a leggere

Mamma dimentica la figlia di 21 mesi in auto : quando esce dal lavoro la trova morta : Una Mamma dell'Oregon è stata accusata di omicidio colposo dopo aver lasciato la figlioletta in auto per ore e aver così causato la morte della bambina. La donna era convinta di aver portato, come ogni mattina, sua figlia all’asilo.Continua a leggere

Incidenti sul lavoro - l'ennesima giornata da dimenticare : un morto e due feriti : L'emergenza è reale, il rischio alto. Anche oggi, purtroppo, si allunga la dolorosa lista degli Incidenti sul lavoro, con un bilancio tragico. Istrana, Erbusco, Luson. Tre nuovi casi, con una vittima e...

PISA - BIMBA MORTA IN AUTO/ Padre la dimentica nel parcheggio del lavoro : uccisa forse dalle alte temperature : PISA, Padre va al lavoro e dimentica figlia di un anno in AUTO: per la piccola non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato solo nel pomeriggio di oggi dopo svariate ore.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:20:00 GMT)

