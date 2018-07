Usa | Trump attacca l’Ue per la multa a Google | “Si approfitta di noi”

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Le sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

Novartis : non aumenta prezzi in Usa e Trump ringrazia via Twitter : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Il summit? Un successo". Putin ignora i voltafaccia di Trump - "ma in Usa ci sono forze ostili..." : Vladimir Putin non si fa condizionare dai continui voltafaccia di Donald Trump e conferma la sua soddisfazione per l'incontro di Helsinki. Parlando alla riunione degli ambasciatori russi a Mosca, il leader del Cremlino ha detto che il summit con il presidente Usa è stato "tutto sommato un successo" anche se alcune forze in America "cercano di sminuire" i risultati ottenuti per "portare avanti i loro interessi".Putin ha sottolineato che ...

Usa : Bannon promuove Trump - fantastico a Nato - bene a Helsinki : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Per Trump gli Usa non sono più nel mirino della Russia : Per Donald Trump gli Stati Uniti non sono più un bersaglio della Russia. Questo il pensiero del presidente americano durante un breve scambio con i giornalisti alla Casa Bianca, che gli chiedevano appunto se gli Usa fossero ancora nel mirino sovietico. E che il tycoon ha liquidato con un secco "grazie molte, no", prima di invitare i reporter a lasciare la stanza.Tuttavia da più parti negli Stati Uniti si continua a sollevare ...

Dazi Usa - la Cina contro le “angherie” di Trump guarda ai mercati di Brasile - Russia e Sudest asiatico : La Cina risponderà in maniera proporzionata alle “angherie” americane. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese all’indomani della minaccia di nuove possibili tariffe made in Usa nell’ambito dell’indagine sul furto di proprietà intellettuale perpetrato contro le aziende statunitensi. La guerra commerciale tra le due superpotenze è entrata in una nuova fase martedì scorso, quando il US Trade Representative, ...

Usa - Trump fa retromarcia : “Credo agli 007 - Russia ha interferito” : Usa, Trump fa retromarcia: “Credo agli 007, Russia ha interferito” Usa, Trump fa retromarcia: “Credo agli 007, Russia ha interferito” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump fa retromarcia: “Credo agli 007, Russia ha interferito” proviene da NewsGo.

Incontro Trump-Putin - gli Usa sotto choc per frasi su Russiagate : il presidente rettifica ma ormai è “distrupter-in-chief” : Dopo il fiasco, la marcia indietro. Donald Trump dice ora di accettare le conclusioni dell’intelligence USA sul coinvolgimento russo nelle elezioni del 2016. In una conferenza stampa convocata precipitosamente nella Roosevelt Room della Casa Bianca, il presidente statunitense ha clamorosamente disconosciuto quanto detto al termine dell’Incontro di Helsinki con Vladimir Putin – e cioè che il Russiagate è una “caccia alle streghe” e che la Russia ...

SPY FINANZA/ Il piano anti-Trump per riabilitare gli Usa - ed evitare la crisi - : Donald Trump sarà archiviato e gli Usa torneranno a essere ben accolti nel resto del mondo. Intanto il casinò degli affari andrà avanti.

SPY FINANZA/ Il piano anti-Trump per riabilitare gli Usa (ed evitare la crisi) : Donald Trump sarà archiviato e gli Usa torneranno a essere ben accolti nel resto del mondo. Intanto il casinò degli affari andrà avanti, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 06:05:00 GMT)SPY FINANZA/ Usa vs Cina, la battaglia va avanti nel silenzio generale, di M. BottarelliFINANZA & MIGRANTI/ Quello che non torna nei conti di Boeri e Co., di G. Passali

Trump : 'Accetto conclusioni 007 Usa su interferenze al voto' : Critiche durissime a Trump negli Usa dopo il vertice con Putin. Newt Gigrich, uno dei suoi maggiori alleati, parla dell'errore più serio della presidenza. Mentre per lo speaker repubblicano della ...

Trump - accetto conclusioni 007 Usa : ANSA, - WASHINGTON, 17 LUG - Il rapporto degli Stati Uniti con la Russia "è sostanzialmente migliorato". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump respingendo le critiche dopo il suo ...

Trump-Putin - il vertice chiude la guerra fredda?/ Helsinki - Ue la vera ‘vittima’. Critiche Usa su Russiagate : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:30:00 GMT)