Us Open | la entry list del torneo americano | 5 azzurri tra gli uomini | solo la Giorgi tra

(Di giovedì 19 luglio 2018) Us, ci saranno 5 italiani in tabellone a Flushing Meadows tra gli, tra le donne invece la solaSono 5 i tennisti italiani presenti nell’per il main draw maschile degli Us, ultimodello Slam della stagione al via il 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York: si tratta di Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi. Fuori di sei posti Thomas Fabbiano. Per quanto riguarda invece l’femminile l’unica azzurra ammessa direttamente è Camila. (Int/AdnKronos)L'articolo Us, ladel: 5tra glilatra le donne SPORTFAIR.