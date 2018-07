Us Open | il torneo più ricco di sempre

Us Open - la entry list del torneo americano : 5 azzurri tra gli uomini - solo la Giorgi tra le donne : Us Open, ci saranno 5 italiani in tabellone a Flushing Meadows tra gli uomini, tra le donne invece la sola Giorgi Sono 5 i tennisti italiani presenti nell’entry-list per il main draw maschile degli Us Open, ultimo torneo dello Slam della stagione al via il 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York: si tratta di Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi. Fuori di sei posti ...

Golf - Scottish Open : Francesco Molinari tra i favoriti del torneo - sei azzurri in gara : Si gioca lo Scottish Open aspettando l’Open Championhip. In campo sei azzurri, Francesco Molinari tra i favoriti Francesco Molinari, dopo lo straordinario successo nel Quicken Loans National a cui è seguita una settimana di sosta, torna in campo nel John Deere Classic (12-15 luglio), gara del PGA Tour che si svolge al TPC Deere Run di Silvis nell’Illinois. Il torinese sarà tra i favoriti in un contesto in cui difende il titolo Bryson ...