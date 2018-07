Università di Cagliari come il Mit | certificati di laurea Blockchain

Pelle artificiale per protesi e robot : i primi test all’Università di Cagliari : I ricercatori guidati da Piero Cosseddu al Diee (Dipartimento ingegneria elettrica elettronica di UniCa), con il team di Annalisa Bonfiglio (già pro rettore Innovazione-ateneo Cagliari e ora presidente Crs4), basandosi su tecnologie innovative per la realizzazione di elettronica su plastica, nota come “Elettronica organica”, hanno sviluppato una famiglia di sensori flessibili e ultra-sensibili capaci di rilevare parametri di ...