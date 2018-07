Unforeseen Incidents - recensione

eurogamer

: Un grande ritorno al passato. #recensione - Eurogamer_it : Un grande ritorno al passato. #recensione -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Quello delle avventure grafiche è un genere in lento declino, ormai tenuto in vita solo da studi indipendenti e case di sviluppo dal cuore d'oro. I punta-e-clicca old school si sono evoluti in quelle che in molti chiamano "avventure narrative", titoli che però mettono da parte gli enigmi più tosti in favore di una trama scorrevole e coinvolgente. Per coloro che negli anni novanta amavano fondersi le meningi sui titoli Lucas, oggi esce, un gioco moderno ma che affonda le proprie radici nel passato.Come da tradizione il protagonista del titolo è un personaggio un po' svampito, una figura che in molti casi serve a catalizzare la comicità di fondo che accomuna molte produzioni di questo genere. Meglio non lasciarsi trarre in inganno però, questa volta il gioco tratta tematiche piuttosto serie e la sua atmosfera è ben lontana da quella degli esilaranti atolli caraibici ...