Una statua a Londra celebra l’epica scena a petto nudo di Jeff Goldblum

NBA – Kobe Bryant elogia l’operato di Magic Johnson come gm : “i Lakers dovrebbero fargli Una seconda statua” : Kobe Bryant ha elogiato il lavoro di Magic Johnson come gm dei Lakers: secondo il ‘Black Mamba’, dopo l’arrivo di LeBron, l’ex playmaker giallo-viola meriterebbe una seconda statua Magic Johnson è una vera e propria leggenda vivente nella storia dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker giallo-viola, che ad L.A. ha regalato 5 titoli, è tornato nella figura di gm provando a riportare i Lakers ai fasti del passato. ...

Una donna scala la Statua della Libertà contro Trump : arrestata : Una donna è stata arrestata dopo essersi arrampicata sulla Statua della Libertà, a New York, per protestare contro la politica di separazione delle famiglie di migranti, costringendo le autorità a far evacuare il simbolo di New...

NEW YORK - DONNA SCALA LA STATUA DELLA LIBERTA'/ Video - è Una immigrata dal Congo - la protesta contro Trump : New YORK, DONNA SCALA la STATUA DELLA Libertà, Video, evacuata Liberty Island: protesta contro la politica sull'immigrazione del presidente Donald Trump. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:27:00 GMT)

New York - scala la statua della libertà nel giorno dell’indipendenza per protestare contro Trump. Arrestata Una donna : Per protestare contro Donald Trump, una donna ha tentato di ‘scalare’ la statua della libertà nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggiava la festa dell’indipendenza. Agli agenti intervenuti, la donna ha detto che non sarebbe scesa “fino alla liberazione di tutti i bambini”, riferendosi ai figli dei migranti che sono stati tolti ai genitori e chiusi in centri di detenzione. Dopo tre ore di negoziati, la donna è ...

Liberty Island è stata evacuata dopo che Una donna si è arrampicata sulla base della Statua della Libertà : Il 4 luglio Liberty Island, l’isola di New York su cui si trova la Statua della Libertà, è stata evacuata dopo che una donna si era arrampicata sulla base della Statua per protestare contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump. La donna The post Liberty Island è stata evacuata dopo che una donna si è arrampicata sulla base della Statua della Libertà appeared first on Il Post.

Una statua (dolce) per Messi - il regalo per il compleanno di Leo è una sua riproduzione di… cioccolato! : Ai Mondiali di Russia 2018 Leo Messi è al centro dell’attenzione dei suoi tifosi, per il compleanno un’industria dolciaria gli ha fatto uno strano regalo: una statua di cioccolato a sua immagine e somiglianza Un Messi tutto di cioccolato! Non è uno strano sogno, ma la realtà. Dopo la vera statua a sua immagine e somiglianza, una pasticceria di Altufyevo ha deciso di regalare per il compleanno del campione dell’Argentina ...

Ciclismo - Una statua dedicata a Michele Scarponi in cima al Colle dell’Agnello. In ricordo della mitica azione del 2016 : Michele Scarponi è nel cuore di tutti gli appassionati di Ciclismo e non ne uscirà mai. Le memoria dell’Aquila di Filottrano, scomparso lo scorso anno in un tragico incidente stradale mentre si stava allenando, è stata più volte onorata nel corso degli ultimi mesi. L’affetto nei confronti del ciclista marchigiana è stato più volte testimoniato, sia al Giro d’Italia che alla Tirreno-Adriatico. Domani sabato 23 giugno, verrà ...

Hong Kong - Una statua in onore di Liu Xiaobo : Da tempo, personalità di tutto il mondo chiedono il rilascio della donna , e che le sia concesso di curarsi all'estero. Gli attivisti di Hong Kong hanno di recente lanciato una petizione a livello ...

Assassin's Creed Odyssey ha una Collector's Edition da €240 e Una statua da €750 : In occasione dell'Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato le Collector's Edition di Assassin's Creed Odyssey, tra cui la Pantheon Edition, la Spartan Edition e la Medusa Edition. Ubisoft ha anche svelato una nuova linea di prodotti Ubicollectibles ispirati al gioco tra cui spiccano una nuova statua, 2 statuette e la replica di un'arma. I dettagli nel comunicato ufficiale e sulla pagina dedicata dello store:Assassin's Creed ...

Barbara D'Urso diventa Una statua/ La proposta di Battipaglia e lei annuncia : "Non andrò in pensione" : Barbara D'Urso diventa una statua: la proposta di Battipaglia che lancia un sondaggio sulla rete mentre la conduttrice annuncia di non voler andare in pensione.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:14:00 GMT)

Barbara d’Urso : Una statua in suo onore a Battipaglia : Barbara d’Urso: a Battipaglia una statua per lei Ormai in diverse città si possono trovare statue dedicate ai vip. E un’altra potrebbe, ben presto, arrivare in Campania, nello specifico a Battipaglia, in provincia di Salerno. Qui, un geometra del posto ha proposto di redigere una statua alla conduttrice televisiva Barbara d’Urso. Un segno di gratitudine […] L'articolo Barbara d’Urso: una statua in suo onore a ...

Una statua di Barbara D’Urso a Battipaglia : Indietro 17 maggio 2018 2018-05-17T15:24:48+00:00 ROMA – Una statua di Barbara D’Urso a Battipaglia.E’ quanto proposto dal geometra Damiano D’Andrea, presidente del comitato promotore dell’iniziativa, che ha deciso di indire un referendum popolare online. “Certo può sembrare una bizzarra iniziativa”, spiega a Salernonotizie. “Invece Barbara rappresenta per i bambini la voce amica di una zia […] L'articolo Una statua di Barbara D’Urso a ...

Barbara D’Urso divina : Battipaglia le vuole dedicare Una statua : Diva e divina: Barbara D’Urso presto potrebbe avere anche una statua dedicata a lei nel comune di Battipaglia. A quanto pare in questo paese in provincia di Salerno, la conduttrice è molto amata e i cittadini sarebbero pronti a realizzare un monumento in suo onore. L’iniziativa verrà promossa a breve tramite un referendum indetto sul web, in cui, come spiega il promotore Damiano D’Andrea, verrà raggiunta di certo la ...

Barbara D’Urso - a Battipaglia Una statua dedicata alla conduttrice : “E’ una zia bella e buona. Presto un sondaggio in rete” : Una statua a Barbara D’Urso. Non è l’incipit di un romanzo di fantascienza ma quel che potrebbe accadere a Battipaglia dove il geometra Damiano D’Andrea ha proposto prima un sondaggio tra i suoi concittadini e poi un referendum. Come riporta Salernonotizie.it la statua potrebbe apparire Presto in una qualche piazza o via: “Barbara – ha spiegato D’Andrea – rappresenta per i bambini la voce amica di una ...