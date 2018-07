Una gioia per gli occhi il prossimo LG V40 | contro Note 9 ed iPhone 2018

F1 – Hamilton rinnova con Mercedes - Lewis pazzo di gioia : “è stata solo Una formalità” : Le parole di Lewis Hamilton dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con la Mercedes alla vigilia del Gp di Germania E’ finalmente arrivata il tanto chiacchierato rinnovo di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes continuerà a far parte del Team di Brackley fino al 2020, continuando così un rapporto solido, forte e vincente. Felicissimo e soddisfatto di poter lavorare ancora col suo gruppo in Mercedes, Hamilton ha ammesso ...

Nancy Coppola annuncia la gravidanza a poche ore dal grave lutto : “In ogni dolore c’è sempre Una gioia” : Grandissima gioia per Nancy Coppola, cantante, attrice ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2017, che poche ore fa ha annunciato di aspettare un bambino....

MotoGp – Marquez pazzo di gioia al Sachsenring : Marc festeggia in tribUna con i tifosi di… Valentino Rossi [VIDEO] : Marc Marquez pazzo di gioia dopo la nona vittoria consecutiva al Sachsenring: lo spagnolo festeggia tra i tifosi di Valentino Rossi Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia per il terzo ...

Giro d'Austria - Antonio Nibali vince Una tappa. La gioia del fratello Vincenzo : Il più giovane dei Nibali ha trionfato per distacco nella penultima tappa austriaca. Primo successo da professionista

Giro d'Austria - Antonio Nibali vince Una tappa. La gioia del fratello "squalo" : Il più giovane dei Nibali ha trionfato per distacco nella penultima tappa austriaca. Primo successo da professionista

Emanuela Folliero - l'ultimo annuncio su Rete 4 : «Ciao a tutti - vi auguro Una vita piena di gioia» : Un ultimo annuncio storico, dopo 28 anni di carriera, quello di Emanuela Folliero, l'ultima delle storiche annunciatrici della tv. Lo storico volto Mediaset di Rete 4, 53 anni, ha lasciato un...

Emanuela Folliero - il saluto dell’ultima annunciatrice tv : “Vi auguro Una vita piena di gioia” (ma farà ancora la conduttrice) : “Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti“: il saluto dell’ultima annunciatrice tv, Emanuela Folliero, arriva all’1.35 di questa notte su Rete4. Niente lacrime e nessuna dedica commovente, solamente un augurio a tutti i telespettatori che l’hanno seguita in 28 anni di carriera. La fine di ...

Gemma Galgani incontra Sona : “Finalmente Una gioia” (VIDEO) : Uomini e Donne: l’incontro tra Gemma Galgani e Claudio Sona Gemma Galgani ha fatto molto parlare nei mesi scorsi per via della sua turbolenta vita amorosa. Difatti la popolare dama del Trono Over di Uomini e Donne ha conosciuto il cavaliere Marco. Con quest’ultimo c’è stato subito feeling. Per tale ragione i due hanno iniziato a frequentarsi e sentirsi praticamente tutti i giorni. Tuttavia poi i due sono finiti in crisi dopo ...

COSTANZA CARACCIOLO INCINTA? / La foto di Chi conferma la gravidanza : Una grande gioia dopo il dramma? : COSTANZA CARACCIOLO è incinta di Christian Vieri? La foto di Chi sembra confermare il gossip delle ultime settimane ma l'ex velina si infuria dopo i commenti del web(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 21:50:00 GMT)