Una certa sinistra sogna ancora la tecnopolitica Poi non stupitevi dei populismi

Tour de France – Clamoroso Nibali - si sospetta Una frattura vertebrale : Vincenzo all’ospedale di Grenoble per accertamenti [VIDEO] : Vincenzo Nibali è caduto durante la fase finale della dodicesima tappa del Tour de France 2018, per il ciclista della Bahrain-Merida si teme una frattura vertebrale Durante la dodicesima tappa del Tour de France 2018, che partita da Bourg-Saint-Maurice, è arrivata sull’Alpe d’Huez, Vincenzo Nibali ha vissuto dei momenti di paura. Una moto della Polizia ha infatti urtato il ciclista italiano della Bahrain-Merida, che si è ...

Odissea per Una Tac e morte cerebrale del 47enne larinese : il ministro della Salute invia in Molise Una task force per accertare i fatti : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato in Molise una task force per accertare i fatti in relazione alla morte celebrale dell'uomo di 47 anni di Larino, dichiarato cerebralmente morto e ...

LIVE Wimbledon 2018 - Finale Serena Williams-Kerber in DIRETTA : americana favorita in Una partita incerta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale femminile del torneo di Wimbledon 2018. Si incontreranno quest’oggi Serena Williams, alla sua trentesima Finale Slam e decima ai Championships (eguagliata, in quest’ultimo senso, Chris Evert), e Angelique Kerber, che di finali Slam ne ha invece giocate tre, tutte nel 2016, vincendone due. Si tratta dell’appuntamento con la storia per Serena, che intende raggiungere Margaret ...

Prelievi e versamenti bancari oltre Una certa soglia "saranno segnalati" : che cosa significa : D'ora in poi i Prelievi e i versamenti bancari per importi pari o superiori a 10 mila euro (attenzione, anche non movimenti unici ma cumulativamente nell'arco di un mese) saranno "segnalati"...

Incidente in Una ditta chimica nel milanese. Fiamme altissime - nessUna vittima accertata : Un maxi incendio in una ditta chimica è in corso a Liscate, nel milanese. Fiamme alte decine di metri stanno impegnando i Vigili del fuoco giunti da tutta la provincia di Milano e dai comandi ...

Illecito Parma - il club si difende : «Sconcertante - nessUna violazione» : Il club emiliano difende la propria posizione rimanendo convinto del fatto che in alcun modo quanto contestato possa rappresentare un Illecito. L'articolo Illecito Parma, il club si difende: «Sconcertante, nessuna violazione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Harry Styles chiede la carta d’identità ad Una fan per accertarsi del suo compleanno (video) : Una bizzarra richiesta sul palco del Live On Tour durante la recente tappa della tournée a Sunrise, in Florida: Harry Styles chiede la carta d'identità di una fan in mezzo al pubblico. Durante il concerto tenutosi a Sunrise, come suo solito Harry ha chiesto se qualcuno compisse gli anni: un siparietto ormai ricorrente durante i suoi concerti è proprio il momento in cui Harry chiede al pubblico di cantare "Happy Birthday" a coloro che nel ...

Uomini e Donne/ Le scelte di Sara e di Mariano Catanzaro : Una data certa e un forte sospetto (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quando sceglie Sara Affi Fella? Pare sia il 29 maggio la data certa. Sospetti invece sulla scelta di Mariano Catanzaro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:05:00 GMT)

Per imparare bene le lingue straniere non bisogna superare Una certa età - spiega la scienza : Uno studio ha stabilito che c'è una finestra di tempo in cui il cervello è più abile nell'apprendere una lingua straniera e questa si chiude verso i 18 anni. imparare le lingue: uno studio Sappiamo ...

Epidemia di Ebola in Congo : 6 nuovi casi accertati - “Una minaccia da prendere sul serio” : Il Ministero della salute del Congo ha confermato sei nuovi casi di virus Ebola accertati e due sospetti, nel secondo giorno della campagna di vaccinazioni che tenta di contenere il contagio nella città di Mbandaka, dove risiede oltre un milione di persone. Il virus Ebola si trasmette attraverso i fluidi corporei delle persone infettate, anche se già morte. L’ultimo bilancio ufficiale parla di 28 casi accertati, 21 probabili e due ...