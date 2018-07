Un altro caso Fallout New Vegas Obsidian? Bethesda lo definisce meno probabile

Il divieto totale di pubblicità favorisce il gioco d'azzardo illegale. Un altro caso nella relazione del decreto Dignità : Un'altra grana all'orizzonte, oltre a quella sugli 8mila posti di lavoro l'anno che secondo l'Istat si perderebbero una volta approvato il decreto Dignità. Contenuta nella stessa relazione tecnica che ha già suscitato gli strali di Luigi Di Maio. A pagina diciotto, per la precisione. Nel paragrafo dedicato al divieto di pubblicizzazione del gioco d'azzardo. In cosa consiste è presto detto: l'oscuramento totale ...

Mamma 14enne : servizi sociali valutano di sottrarle il bimbo/ A gennaio un altro caso a Napoli : Salerno, partorisce a 14 anni: servizi sociali allertati, dubbi sulla possibilità di poter mantenere il figlio dal punto di vista economico. Il papà ha appena 19 anni(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:36:00 GMT)

Gran Bretagna - la coppia avvelenata con gas nervino : muore la donna altro caso Skripal? video : I due erano in condizioni gravissime, lei non ce l'ha fatta. La polizia segue la pista del caso Skripal, l'agente segreto russo avvelenato con la stessa sostanza

Gran Bretagna - due persone avvelenate da sostanza sconosciuta/ Salisbury - un altro caso Skripal? : Gran Bretagna, due persone avvelenate per "sostanza sconosciuta": ultime notizie, la polizia parla di "incidente importante". Salisbury, teatro del caso Skripal(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:28:00 GMT)

Harvey Weinstein è stato incriminato per un altro caso di molestie : La procura di New York ha fatto sapere che l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato incriminato per presunte molestie sessuali contro una terza donna, oltre alle due per cui era già sotto indagine per stupro. Il presunto abuso sarebbe The post Harvey Weinstein è stato incriminato per un altro caso di molestie appeared first on Il Post.

Caso Comdata - azienda chiude 2 sedi - ma non è in crisi e assume altrove. 300 lavoratori a rischio. : Comdata, che opera nel settore dei call center, ha annunciato che chiuderà i siti di Padova e di Pozzuoli: 278 rischiano il licenziamento. I sindacati hanno indetto uno scipero per il 29 giugno: "Vogliono fare cassa, l'azienda non è in crisi".Continua a leggere

NAINGGOLAN NON VUOLE LASCIARE LA ROMA!/ Ma quale Inter - il belga punta i piedi. un altro caso Manolas-Dzeko? : NAINGGOLAN all'Inter? No Radja non VUOLE LASCIARE la Roma ed è imbufalito col ds Monchi che sta cercando in tutti i modi di venderlo. Il Ninja potrebbe fare come Manolas e Dzeko...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:20:00 GMT)

News Sportive 30/5/2018 – Lo spettacolo del Roland Garros - il caso Froome e tanto altro : Tutte le notizie più importanti della giornata di oggi da scoprire nella nostra gallery: italiani protagonisti al Roland Garros Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive della ...

Un altro monito dall'Ue : "In caso di euro in crisi l'Italia non potrà salvarsi" : Dopo gli avvertimenti dei mercati e il pressing dello spread, per l'Italia arriva un nuovo messaggio da Bruxelles. Questa volta a "minacciare" Roma senza usare giri di parole è il commissario per il bilancio dell"Ue, Gunther Oettinger. In un'intervista per il gruppo tedesco Funke, Oettinger mette nel mirino il nostro Paese e si lascia andare ad un avvertimento che ha il sapore di una minaccia: "In caso di una futura crisi dell"euro l"Italia ...

altro mistero nel cv di Conte : il caso dello studio legale : Così come accade spesso a un uomo che si appresta a fare il suo esordio sulla scena politica. Questa volta è il Foglio a far emergere una presunta 'incongruenza'. Stando a quanto scritto in questo ...

Dopo Naomi un altro caso - operato al cervello bimbo viene mandato a casa e muore a 13 anni : Il caso di Naomi Musenga, la 22enne morta Dopo esser stata ignorata e derisa al telefono dal pronto soccorso, ha imbarazzato la Francia intera. Oggi sui quotidiani transalpini emerge un'altra...

C'è un altro mistero nel curriculum di Conte : il caso dello studio legale Alpa : Le incongruenze nel curriculum di Giuseppe Conte, l'uomo indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come prossimo presidente del Consiglio, non si fermano solo agli studi. Oltre alla smentita del New York Times sul presunto “perfezionamento” alla New York University” (“Una persona con questo nome no

MotoGp - la Gp Commission cambia la procedura di partenza : mai più un altro caso come quello in Argentina : Dopo quanto accaduto in Argentina, la Gran Prix Commission ha deciso di modificare la procedura di partenza: ecco tutte le novità Quanto accaduto prima del Gp d’Argentina non si verificherà più, la Grand Prix Commission ha modificato la procedura di partenza per evitare un’altra griglia di partenza con tutti i piloti distanziati di quattro file dal poleman. AFP/LaPresse I commissari hanno deciso che, nel caso in cui un pilota debba ...

Il volo MH370 fu un altro caso GermanWings? : L'aereo della Malaysian Airlines , scomparso nel nulla quattro anni fa con a bordo 239 persone, fu condotto deliberatamente dal pilota il più lontano possibile dal mondo abitato e dai radar. Non si trattò, quindi, di un incidente o di un attacco militare, come era stato suggerito in passato, ma di un 'omicidio di massa portato a termine dal pilota', come nel ...