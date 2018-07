Ultimo e Fedez in studio di registrazione da Michele Canova | duetto in arrivo?

optimaitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018)indidal produttore. Una foto raggiunge i social insieme ad un breve video che mostraal pianoforte, intento a suonare un brano che potrebbe far parte del nuovo album di inediti di.Il rapper è infatti a lavoro sul nuovo progetto discografico da solista, primo capito dopo l'album Comunisti col Rolex, il lavoro con J-Ax in vetta alle classifiche di vendita che ha portato il duo rap ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano per La Finale.Non è un segreto il fatto che il rapper di Newtopia stia registrando le canzoni per il nuovo album di inediti e se inspuntaè lecito pensare che i due siano al lavoro insieme, su un featuring, ma tutto è ancora da vedere: non ci sono al momento informazioni ufficiali.- vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 con Il ballo delle ...