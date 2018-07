Ultimate Game Sale | Microsoft applica sconti fino al 65% su oltre 700 giochi

E3 2018 : I controller GameCube possono essere usati in Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo durante questo E3 assieme a Super Smash Bros. Ultimate ha lanciato un ulteriore perla per gli appassionati più nostalgici della fortunata saga, infatti come possiamo vedere i controller Nintendo Game Cube saranno compatibili in Super Smash Bros. Ultimate.Per molti, infatti, giocare senza non è certamente la stessa cosa, e Nintendo deve essersene accorta. In più tutti gli amiibo della serie Smash Bros. sono compatibili, il gioco supporta ...