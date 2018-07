Ufficiale il nuovo Honor 9 Lite con 4 GB di RAM | prezzo e differenze con il modello base

Samsung Galaxy Note 9 : nuova immagine Ufficiale/ La foto del nuovo phablet sudcoreano : Samsung Galaxy Note 9: nuova immagine ufficiale. La foto del nuovo phablet sudcoreano è stata mostrata in rete in queste ore: ecco le più interessanti novità(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

Nokia X5 è Ufficiale. Il nuovo smartphone dal prezzo accessibile che non sacrifica il design : Negli ultimi due anni HMD Global è già stata al centro dell’attenzione, riuscendo ad entrare con forza in un mercato fortemente competitivo come quello degli smartphone, con una missione tutt’altro che semplice. Quella di riportare sul mercato il celebre brand finlandese Nokia, attraverso una nuova linea di smartphone basati sulla piattaforma Android che riuscissero ad attirare l’attenzione del pubblico riportando al successo ...

Beyoncé al Colosseo di Roma per il nuovo video Ufficiale : trattative in corso : Beyoncé al Colosseo per registrare un video ufficiale. L'indiscrezioni viene da Il Messaggero che ha riportato la volontà della cantante di realizzare il suo nuovo videoclip ufficiale nell'anfiteatro della capitale. Dopo il Louvre, Beyoncé aspira al Colosseo, una location suggestiva e perfetta per la nuova clip in lavorazione. Le trattative sono ancora in corso e sembra che la cantante e il suo staff stiano riscontrando qualche difficoltà ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante (di nuovo) insieme : ritorno di fiamma Ufficiale? : Giulia De Lellis – Andrea Damante, nuovo capitolo. Dopo la fine burrascosa della loro storia d’amore

Udinese - eccoti l’attaccante : è Ufficiale il nuovo acquisto di Pradè : Udinese che in data odierna ha presentato il portiere Musso ma ha anche acquistato il nuovo attaccante chiesto dal tecnico Velazquez ‘Il Club Atlético Huracán riferisce che, dopo diversi giorni di trattative, ha raggiunto un accordo con l’Udinese Calcio per la vendita dell’attaccante Ignacio Pussetto. Il ventiduenne è già nella città italiana di Udine per sostenere le visite mediche nelle prossime ore. Il giocatore nato a ...

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Il video Ufficiale del nuovo singolo : c’è subito Gianni Morandi : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Online su tutte le piattaforme digitali. (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:38:00 GMT)

Calciomercato Ascoli - Ufficiale : Vivarini è il nuovo allenatore : Ascoli PICENO - Dopo l'esonero di Serse Cosmi , l' Ascoli ha annunciato il nome del tecnico che siederà sulla panchina dei marchigiani: si tratta di Vincenzo Vivarini , l'anno scorso alla guida dell' ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : Ufficiale/ Ultime notizie - ha firmato : “Grazie Real Madrid - ora nuovo ciclo” : Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:21:00 GMT)

Ufficiale - Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, a darne conferma il Real Madrid attraverso un comunicato Ufficiale apparso sul proprio sito. L'articolo Ufficiale, Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Entella - Ufficiale : Boscaglia è il nuovo allenatore : CHIAVARI - nuovo tecnico per la Virtus Entella , che ha annunciato Roberto Boscaglia tramite la seguente nota: "La Virtus Entella è lieta di annunciare che Roberto Boscaglia sarà il nuovo allenatore ...

NBA - ora è Ufficiale : LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers : Dopo i proclami, la sorpresa e i tantissimi commenti, è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di LeBron James ai Lakers. Il primo scatto del n°23 indossando una maglia giallo-viola, in un'...

Ufficiale - Luis Enrique è il nuovo allenatore della Spagna : Luis Enrique è il nuovo allenatore della Spagna, l’ex tecnico del Barcellona e della Roma prenderà il posto di Fernando Hierro L’allenatore spagnolo Luis Enrique sarà il nuovo ct della nazionale spagnola per i prossimi due anni. Lo ha confermato il presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales. Luis Enrique, 48 anni, è stato scelto per cercare di riportare in alto la squadra spagnola dopo i suoi fallimenti nelle ...

Luis Enrique nuovo ct della Spagna : è Ufficiale/ L'ex Barcellona sostituisce Hierro : contratto biennale : Luis Enrique nuovo ct della Spagna: è ufficiale. L'ex allenatore del Barcellona sostituisce il dimissionario Fernando Hierro, contratto fino al 30 giugno 2020(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Spagna - Ufficiale : Luis Enrique è il nuovo ct : MADRID, Spagna, - Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales. L'ex allenatore del Barcellona firmerà un contratto ...