UFC – Daniel Cormier scherza su Brock Lesnar | “gli strapperò il titolo di Campione

(Di giovedì 19 luglio 2018) Ildei pesi massimi UFC,, ha punzecchiato a distanza ilUniversale WWElanciandogli un’ipotetica sfida in vista di Summerslam In WWE la situazione legata asta diventando insostenibile. IlUniversale appare sempre più raramente nello show di Raw e spesso non difende la cintura nemmeno in PPV. Ad Extreme Rules ad esempio, lo show rosso non ha avuto alcun match per ilprincipale poiché ‘The Beast’ non è stato inserito nella card. Il gm di Raw, Kurt Angle, ha lanciato un ultimatum allo stesso: se non si fosse accordato per una difesa titolata a Summerslam la sua cintura sarebbe stata resa vacante. Tramite la figura del suo ‘avvocato’ Paul Heyman,ha accettato di presenziare al grande show estivo, probabilmente l’ultima apparizione del ‘Sindaco di Suplex City’ in WWE per un bel po’ di tempo. ...