Ubriaca alla guida investe 21enne sulla strisce pedonali | fortunatamente senza gravi

(Di giovedì 19 luglio 2018) Pescara - E' ricoverata con una prognosi di 35 giorni la ragazza di 21 anni che ieri notte è stata investita da un'autoriviera. La giovane, A.C., originaria di Ascoli Piceno, ha riportato diversi traumi ed è ricoverata in Neurochirurgia. L'investimento è avvenuto attorno alle 4,15,riviera nord, poco dopo l'incrocio con via Muzii. L'automobilista che ha travolto la ragazza pare che si sia fermata e abbia chiamato i soccorsi. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle modalità dell'incidente. Successivamente è stato riscontrato all'automobilista un tasso alcolico superiore ai limiti di legge e che la ragazza stesse attraversando la strada sulle. L'automobilista è stata denunciata. leggi tutto