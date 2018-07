TWD 9 al Comic Con 2018 | teaser con Maggie e Daryl VIDEO

ilnotiziangolo

(Di giovedì 19 luglio 2018) TWD 9 non si fa attendere: ilCondi San Diego sarà un’occasione d’oro per tutti gli appassionati della serie tv della AMC di conoscere nuove news e anticipazioni sulla nona stagione. La premiere andrà in onda solo ad ottobre, ma potremo già scoprire qualcosa di più. Unrealizzato per ilConsvela alcuni retroscena dei nuovi episodi di TWD 9. TWD 9 alCon: la solitudine di Rick Ilche trovate qui di seguito non lascia spazio a dubbi.non sono di certo felici della decisione dello Sceriffo di lasciare in vita Negan. Il villain andava sterminato per assicurare una sopravvivenza sicura a tutto il gruppo. Questo pensiero dividerà il gruppo in due fazioni e per ora Rick sembra trovarsi in svantaggio. Gli altri superstiti non sembrano fare caso a ciò che accade nelle rovine del Santuario ed all’ospite ...