TV | Rai Storia | a “Mare nostrum” domani protagonista lo Stretto di Messina

TV - Rai Storia : “Art detective” racconta il furto della banda dei piedi scalzi : Nel 1998 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma tre banditi incappucciati e a piedi scalzi sequestrano le tre guardiane del museo – tre giovani donne disarmate – e rubano due quadri di Van Gogh e uno di Cezanne: tre opere dal valore inestimabile. Una Storia raccontata da “La banda dei piedi scalzi” che Rai Cultura propone lunedì 16 luglio alle 22.10 su Rai Storia per la serie “Art detective”, dedicata ai casi più eclatanti di ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale” - Hitler attacca l’Europa : Dopo aver preso il potere e aver instaurato il regime nazista in Germania, Hitler mette a punto nuove strategie per conquistare altri territori, a partire dagli Stati Europei. Una pagina di Storia riletta da “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale”, in onda lunedì 16 luglio alle 21.10 su Rai Storia. L'articolo TV, Rai Storia: “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale”, Hitler attacca l’Europa sembra essere il primo su Meteo Web.

Ronaldo : Ramos - resteRai in storia Real : ANSA, - ROMA, 10 LUG - "I tuoi gol, i numeri e tutto ciò che abbiamo vinto insieme parlando da soli. Tu hai guadagnato un posto speciale nella storia del Real Madrid, e come madridisti, ti ricorderemo ...

Ronaldo alla Juventus - Sergio Ramos : “resteRai nella storia del Real” : “I tuoi gol, i numeri e tutto cio’ che abbiamo vinto insieme parlando da soli. Tu hai guadagnato un posto speciale nella storia del Real Madrid, e come madridisti, ti ricorderemo per sempre. E’ stato un piacere giocare al tuo fianco, ‘bicho’. Un grande abbraccio e buona fortuna!”. Con un tweet il capitano del Real Madrid Sergio Ramos saluta il compagno e amico che oggi e’ passato alla ...

Sergio Ramos : "ResteRai nella storia del Real" : 'I tuoi gol, i numeri e tutto ciò che abbiamo vinto insieme parlando da soli. Tu hai guadagnato unposto speciale nella storia del Real Madrid, e come madridisti, ti ricorderemo per sempre. E' stato un ...

Il nuovo tRailer di Code Vein torna a mostrarci Mia Karnstein - uno dei personaggi che ci accompagnerà durante la storia : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer del suo imminente souls like in salsa anime, Code Vein.Come segnala Dualshockers, il video presenta Mia Karnstein, ovvero uno dei personaggi guidati dall'IA che seguirà l'eroe (o eroina) durante la storia.Essendo Mia la prima compagna rivelata molto tempo fa, è probabilmente il personaggio che abbiamo visto di più, ma questa volta il focus è su un altro aspetto della sua storia e delle ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” alla scoperta della Palermo arabo normanna : Un Viaggio alla scoperta della Palermo arabo normanna, cinquantunesimo sito italiano a entrare, nel luglio 2015, nella lista Unesco del Patrimonio Mondiale. Palermo, con la Cappella Palatina e il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Palazzo della Zisa, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, le Chiese di Santa Maria dell’Ammiraglio e di San Cataldo; ma anche Monreale e Cefalù con le Cattedrali. Gioielli ai quali è dedicato il documentario “Palermo ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse-La Seconda Guerra Mondiale” - l’azzardo di Hitler : Dall’ascesa al potere di Hitler fino alla morte di Mussolini: i principali eventi della Seconda Guerra Mondiale sono i protagonisti della serie “Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale”, in onda da lunedì 2 luglio alle 21.10 su Rai Storia. Nel primo appuntamento, obiettivo sull’anno 1941, con la “Guerra Lampo” di Hitler in Russia attraverso l’operazione “Barbarossa”. In primo piano, in particolare, le nuove tecniche belliche e le ...

TV - Rai Storia : Gettysburg - la guerra di secessione a “Binario Cinema” : Tra il primo e il 3 luglio del 1863, l’armata confederata della Virginia del Nord e quella unionista del Potomac si scontrano a Gettysburg, in Pennsylvania, dando vita alla più grande e sanguinosa battaglia della guerra di secessione americana. Una pagina di Storia raccontata dal film “Gettysburg”, la cui prima parte è in onda domenica 1 luglio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”. Con una narrazione rigorosamente documentata, ...

TV - Rai Storia : a “Il giorno e la Storia” il ricordo di Lady D : Il primo luglio 1961 nasce a Sandringham Lady Diana Spencer. Lo ricorda “Il giorno e la Storia”, in onda domenica 1 luglio a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. La famiglia di Diana è una delle più ricche famiglie della nobiltà inglese. Nel 1977, giovanissima, ad una battuta di caccia conosce Carlo. Il 24 febbraio 1981, Buckingham Palace annuncia ufficialmente il loro fidanzamento e il 29 ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” - i villaggi operai dell’Italia settentrionale : Lanerossi Schio, Crespi d’Adda, Torviscosa e Valdagno: quattro “villaggi” concepiti dall’industrializzazione di un passato non lontano. Li visita “Abitare in età industriale: i villaggi operai dell’Italia settentrionale” che Rai Cultura propone lunedì 25 giugno alle 22.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”. Dare alloggio a chi lavora non è un tema esclusivo dell’industrializzazione contemporanea: case, villaggi e quartieri operai ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La prima guerra mondiale” racconta la battaglia di Caporetto : La battaglia di Caporetto, una pagina di Storia riletta da “Apocalypse. La prima guerra mondiale”, in onda lunedì 25 giugno alle 21.10 su Rai Storia. Sugli altri fronti, intanto, Inghilterra e Francia celebrano le loro vittorie, mentre la Germania subisce pesanti umiliazioni. “Apocalypse” è una serie prodotta con oltre 500 ore di materiale d’archivio, tra filmati a colori e testimonianze ancora inedite. L'articolo TV, Rai Storia: ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - Cossiga presidente : Il 24 giugno 1985 si vota per la presidenza della repubblica italiana. Francesco Cossiga viene eletto al primo scrutinio con lo straordinario risultato di 752 voti su 977. Un personaggio ricordato a “Il giorno e la Storia”, in onda domenica 24 giugno a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. Successore di Sandro Pertini, è l’ottavo presidente della Repubblica. Lo stile di Cossiga al Quirinale muta ...

TV - Rai3 : a “Radici” la storia di Vinod Sookar : Nuovo appuntamento con “Radici“, la trasmissione di Davide Demichelis in onda domenica 24 giugno, alle 13.00 su Rai3. Vinod Sookar ha lasciato l’isola di Mauritius per stabilirsi a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Da tempo voleva emigrare, conoscere il mondo di cui sentiva parlare dai turisti. Un giorno è arrivata a Mauritius Antonella Ricci, cuoca italiana, per uno scambio di esperienze: pochi giorni di lavoro insieme, ed ...