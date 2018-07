Tutto può Succedere | la terza volta è quella giusta

davidemaggio

(Di giovedì 19 luglio 2018)può3 - Matilda De Angelis Difficilmente in tv si migliora invecchiando. Di solito, con l’andare avanti delle edizioni o delle stagioni, i programmi si sfaldano, perdono mordente, e ciò che all’esordio era interessante, quasi sempre finisce col diventare patetico. Questo, e dela sorpresa, non è accaduto con la fiction di Rai 1può, che con lastagione, in onda nei lunedì estivi, sembra aver raggiunto la maturità.può3: i personaggi sono più maturi e più credibili La crescita non riguarda l’Auditel, perchè gli ascolti non hanno mai particolarmente brillato e restano stabili nella loro mediocrità. Piuttosto, è tutta nella narrazione, nei personaggi, che sembrano aver trovato il proprio spazio mischiandosi bene l’uno con l’altro e formando un insieme armonico. Sono cresciuti, insomma, e, pur ...