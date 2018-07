huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Tutte le ipotesi in campo, anche l'annullamento della gara. La lettera dell'Anac ribalta il futuro dell'Ilva https://t.… - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: Tutte le ipotesi in campo, anche l'annullamento della gara. La lettera dell'Anac ribalta il futuro dell'Ilva https://t.… - HuffPostItalia : Tutte le ipotesi in campo, anche l'annullamento della gara. La lettera dell'Anac ribalta il futuro dell'Ilva - Annabel27034387 : RT @PDUmorista: Di Maio'L'ipotesi di Depistaggio è una sua opinione del tutto personale' Salvini'Tutte bugie e l'Agenda rossa scomparsa mi… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Le carte definitive potrebbero essere svelate già domani mattina, nella risposta all'interpellanza urgente che darà nell'aula di Montecitorio, ma la linea che Di Maio intende adottare per il futuro'Ilva di Taranto ha già una stella polare: l'affidamento'impianto a Arcelor Mittal è tutt'altro che scontato. Non si tirerà il dossier per le lunghe, si apprende in ambienti vicini al ministroo Sviluppo economico, e soprattutto si prenderà "in massima considerazione" la, che cambia decisamente le carte in tavola.Era stato lo stesso Di Maio, a sua volta stimolato dal governatore pugliese Emiliano, ad attivare l'Authority guidata da Raffaele Cantone per capire se lafosse stata portata avanti in modo regolare. E l'ha risposto in modo chiaro: qualcosa non è andato secondo le regole. Come riporta l'Ansa, ...