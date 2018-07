Tutta un’altra musica Huawei P Smart+ rispetto a P Smart | differenze scheda tecnica e

Perché la NBA con LeBron James ai Lakers sarà Tutta un’altra cosa : LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers e, per quanto la mossa fosse prevedibile, per la NBA si tratta di uno scossone terrificante. Il più forte giocatore del mondo lascia per la prima volta la Eastern Conference, dominata negli ultimi otto anni, quelli nei quali la sua squadra (Miami Heat fino al 2014 e poi Cleveland fino al mese scorso) ha sempre giocato le Finals (tre anelli e cinque sconfitte il bilancio). Col più decisivo di tutti che ...

Rabbia Furiosa - il secondo film sul Canaro è proprio Tutta un’altra cosa : L’operazione è di quelle d’altri tempi davvero: esce un grande film su un argomento molto noto, cioè Dogman di Matteo Garrone, un film di serie A che prende gli onori e gli spazi in tv e sui vari media, dopodiché, a breve distanza, esce un altro film sullo stesso identico argomento, uno fieramente di serie B che mira a soddisfare tutto un altro tipo di spettatore con uno spettacolo più basso e artigianale, meno poetico e più materiale. Negli ...

Napoli - il “peso” del blasone : il calciomercato con Ancelotti è Tutta un’altra storia : Maurizio Sarri è stato messo da parte da De Laurentiis, il Napoli ha scelto di virare su Carletto Ancelotti: un grande allenatore, ma non solo… In casa Napoli è iniziata una nuova era. Un’era targata Ancelotti, che porterà rivoluzioni sotto diversi profili. Si tratta di un tecnico molto diverso da Maurizio Sarri, il quale ha fatto grande il Napoli in questi anni e va solo elogiato dai critici e ringraziato dai tifosi. Le differenze ...