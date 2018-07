Tumori | stress e ansia per giovani oncologi | in Ue 70% soffre di “burnout”

meteoweb.eu

: RT @Microbioma_it: Il #tumore deriva da molti fattori, tra i quali emerge sempre più il #microbiota. Il team italiano di @FlorianaMorgill h… - FiloBoschetti : RT @Microbioma_it: Il #tumore deriva da molti fattori, tra i quali emerge sempre più il #microbiota. Il team italiano di @FlorianaMorgill h… -

(Di giovedì 19 luglio 2018)colpiscono sempre più i. “L’aumento dei casi di ‘burnout‘ registrato in campoco richiede interventi mirati: i numeri dicono che in Europa circa il 70% deidi questo problema, in Italia non ancora sufficientemente affrontato, almeno come richiederebbe la delicatezza dell’argomento“. Lo denunciano le associazioni ‘We Will Care Onlus’ e ‘Woman for oncology Ital’y, spin-off di Esmo (European Society for Medical Oncology), associazione fondata da 9 oncologhe italiane. Le due realtà lanciano l’iniziativa che promuove la vela per gestire il ‘burnout’. La partenza di ‘Burnout go out’ sarà il 21 luglio a Caprera. Il progetto, coordinato scientificamente da Gabriella Pravettoni, direttore della divisione di Psico-a dello Ieo, della durata di una ...