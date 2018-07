Tumori | rinasce Intergruppo consiliare lombardo | la lotta al cancro non ha colore

meteoweb.eu

: Tumori: rinasce Intergruppo consiliare lombardo, lotta a cancro non ha colore - GoSalute : Tumori: rinasce Intergruppo consiliare lombardo, lotta a cancro non ha colore - GoSalute : Tumori: rinasce Intergruppo consiliare lombardo, lotta a cancro non ha colore -

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Laalè una battaglia che coinvolge tutti. Ognuno ha avuto a che fare con questa piaga o in prima persona o di riflesso attraverso parenti e amici. Davanti alla malattia non c’èpolitico. Vogliamo ascoltare chi ne sa più di noi, chi il tumore lo vive tutti i giorni, chi è sul campo. E raccogliere le loro istanze cercando di trovare le leve giuste per migliorare la presa in carico e la vita dei pazienti, e per diffondere prevenzione e screening nella popolazione. E’ questo il vero senso della politica“. E’ Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega, a riassumere la missione che con 21 colleghi, esponenti di tutte le forze politiche presenti nel ‘parlamentino’, si è impegnato a portare avanti. Un’asse trasversale unisce maggioranza e opposizione nellacontro il. La sua casa sarà ...