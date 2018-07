Tumore alla tiroide | spesso c’è ma non si sente Ecco quando insospettirsi Senza andare

Tumore alla prostata - il colesterolo alto aumenta il rischio di ammalarsi : Gli uomini devono stare molto attenti al colesterolo alto perché secondo gli ultimi due studi scientifici internazionali aumenta il rischio di sviluppare alcune importanti patologie alla prostata tra le quali l'iperplasia prostatica benigna (Ipb) e il Tumore. La prima ricerca è pubblicata sulla rivi

ELENA SANTARELLI E IL Tumore DEL FIGLIO GIACOMO/ "La cosa peggiore è che non ero presente alla risonanza" : Elensa SANTARELLI, duro sfogo su Instagram: la showgirl rilascia un'intervista in cui parla del TUMORE del FIGLIO e svela qual è stato il momento più brutto.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:33:00 GMT)

Il colesterolo alto fa venire il Tumore alla prostata? / Mangiare grasso fa male soprattutto agli uomini : Il colesterolo alto fa venire il tumore alla prostata? Mangiare grasso fa male soprattutto agli uomini, un recente studio lo dimostra con precisione. Ecco cosa è stato scoperto.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:40:00 GMT)

MORTA PRIMA DELLA MATURITA'/ Martina - quando anche il Tumore diventa un inno alla vita : Martina Natale è MORTA di tumore PRIMA DELLA maturità. Ma il suo anelito alla vita le ha fatto vivere l'impegno fino all'ultimo e le amiche lo hanno raccolto. ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:08:00 GMT)GEMELLI SEPARATI/ Robbie, Eddie e David, uccisi da chi ha "giocato" a fare Dio, di R. PersicoROBOT MAESTRO D'ASILO/ Un prof: che cosa ho io più di lui?, di R. Persico

ELENA SANTARELLI E IL Tumore DEL FIGLIO GIACOMO/ “A volte piango - sono umana e non ho una palla di vetro...” : ELENA SANTARELLI e la malattia del FIGLIO GIACOMO: la showgirl continua a combattere e a impegnarsi in varie iniziative. Poi confessa: "A volte piango più per gli altri bambini"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 23:22:00 GMT)

Stanchezza eccessiva - sudore - prurito - tosse e disturbi intestinali : ecco i campanelli d’allarme del Tumore da non trascurare mai : Ci sono alcuni segnali e sintomi che, nel corso della vita notiamo senza farci molto caso, perché rari, mentre altri tendono a ripetersi nel tempo: alcune volte ci fanno allarmare, ma ciò che è più importante non trascurarli mai. E’ fondamentale precisare che non esistono sintomi che permettono inequivocabilmente di riconoscere l’insorgenza di un tumore, ma piuttosto segnali che è bene non fare passare inosservati e che ci devono ...

MASSIMILIANO OSSINI/ "Il Tumore di mia moglie Laura superato grazie alla fede" : MASSIMILIANO OSSINI conduce ogni giorno "Uno mattina estate" insieme alla giornalista Valentina Bisti: la sua famiglia, il matrimonio e le soddisfazioni professionali.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Cancro : arriva il vaccino che blocca ogni Tumore. L’annuncio dalla Germania : Genetica e nanoparticelle di Rna per un vaccino universale che sfrutta la risposta del sistema immunitario alle infezioni virali e la ‘reindirizza’ per combattere i tumori. Lo studio, che segna un passo avanti verso un vaccino universale contro il Cancro, è condotto dal team di Ugur Sahin della Johannes Gutenberg University di Mainz (Germania), ed è descritto online su ‘Nature’. La ricerca dimostra che il vaccino ...

Eleonora Brigliadori/ Dal Tumore di Nadia Toffa alla politica : dopo il no della tv trova un'altra strada? : dopo il no di Pechino Express per Eleonora Brigliadori si apre un nuovo spiraglio, una vita che potrebbe portarla verso la politica. Ecco gli indizi social(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 13:23:00 GMT)

Intervento record al Policlinico Vanvitelli : dalla tibia ricostruita al pc la mandibola di un uomo colpito da Tumore : È stata ricostruita al computer la mandibola di un uomo di 53 anni colpito da un tumore. Grazie alla microchirurgia il paziente potrà tornare a sorridere. L'Intervento è stato eseguito a Napoli, ...

Tumore del seno : l’87% delle donne è vivo a 5 anni dalla diagnosi : In Italia l’87% delle donne colpite da Tumore della mammella è vivo a cinque anni dalla diagnosi: una percentuale superiore alla media europea (82%). Un risultato importante, da ricondurre anche alle ricerche condotte dal Gruppo Italiano Mammella (GIM), formato da oltre 100 centri oncologici del nostro Paese che lavorano insieme per portare avanti sperimentazioni innovative volte al miglioramento dei trattamenti di questa neoplasia. Si chiude ...

Tumore alla tiroide - una nuova diagnosi per evitare l’operazione : Il Tumore alla tiroide è una delle neoplasie più diffuse, e colpisce in particolare le donne. Si tratta di una crescita anomala delle cellule che compongono la tiroide e che può portare alla formazione di noduli. La maggior parte dei noduli sono benigni e si parla di iperplasia tiroidea, un nodulo maligno può invece progredire in adenocarcinoma tiroideo, la forma tumorale che colpisce i tessuti ghiandolari. Nel caso della tiroide si può avere ...

Tumore alla prostata - la rivoluzione : per prevenire basta 1 milligrammo di finasteride al giorno : Il test del PSA, per individuare il Tumore alla prostata, recentemente è stato messo in discussione per l'eccessiva quantità di falsi positivi. Un test, comunque, che resta fondamentale per la prevenzione: il Tumore alla prostata è tra i più comuni tra gli uomini di età compresa tra i 55 e i 69 anni

LISA - ANNALISA PANETTA/ Ha vinto la battaglia contro il Tumore : "Mi sono aggrappata alla fede" (Ora o mai più) : LISA, AnnaLISA PANETTA riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:13:00 GMT)