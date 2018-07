Trump sulla maxi multa a Google | L' Ue approfitta di noi

Repubblicani vs Trump : “Hai svenduto l'America a Putin”/ Dietrofront anche sulla Corea del Nord? : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:00:00 GMT)

La giravolta di Trump. Così il presidente americano cambia versione sulla Russia : Come abbiamo scritto su queste colonne, il presidente americano ha Così 'legittimato il modo russo di raccontare quello che succede nel mondo'. Non importa se poi Trump 'cerca di rimangiarsi quello ...

Theresa May : "Trump mi ha detto di fare causa all'Ue sulla Brexit" : Donald Trump "mi ha detto che dovrei fare causa all'Ue, non fare negoziati" sulla Brexit. Lo ha rivelato la premier britannica, Theresa May, alla Bbc.Theresa May ha detto che la 'soluzione' suggerita da Trump le è parsa troppo "brutale".La premier ha aggiunto che Trump ha però anche suggerito di "non andarsene" dai colloqui, perché così facendo si sarebbe ficcata in un vicolo cieco. "Non abbandonare questi negoziati ...

Trump : "Sosteniamo la Gb sulla Brexit" : 16.45 "La relazione tra i nostri due Paesi è indispensabile per la crescita e per la pace". Così il presidente Usa, Trump,in conferenza col premier britannico May. "Critiche al primo ministro su Brexit? Fakenews", assicura. "Ciò che voglio è assicurarci di non avere alcuna restrizione sul commercio, così come vuole la GB.Penso che ce la faremo:riusciremo a duplicare e a triplicare nostri scambi" "Sosteniamo la Gb sulla Brexit. E' una ...

Trump - retromarcia sulla Brexit : qualunque cosa fa May va bene - immigrazione negativa per Ue : Prima l’affondo, poi la giravolta. Donald Trump nega di aver criticato la premier Theresa May sulla Brexit e dice di essere pronto ad accettare «qualunque strada» il governo britannico...

Trump-May - nuova minaccia e voltafaccia : “ottime relazioni con UK”/ Londra - video : ‘tattica’ Usa sulla Brexit : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:14:00 GMT)

Trump attacca May sulla Brexit poi usa toni distesi. Da “accordi a rischio” a “relazioni mai così forti” : Quale sia il reale pensiero di Donald Trump sulla premier britannica Theresa May è un’enigma. Ieri in una dichiarazione al Sun il presidente americano aveva sparato a zero sul nuovo piano per la Brexit di Downing Street, sostenendo che «metteva a rischio gli accordi Usa-Gb», aggiungendo anche che Boris Johnson sarebbe meglio dell’attuale premier. ...

Trump arriva a Londra - tensione con May sulla Brexit - : Il presidente Usa sminuisce le proteste annunciate e si dichiara sostenitore dell'uscita del Regno dall'Unione Europea, mettendo però in dubbio la fedeltà delle scelte politiche alla volontà popolare. ...

George Lopez urina sulla stella di Donald Trump - il video : Non c'è davvero pace per la stella sulla Hollywood Walk of Fame di Donald Trump, chiacchierato presidente degli Stati Uniti d'America. Negli ultimi due anni, ovvero da quando Trump si è insidiato alla Casa Bianca, la stella è stata più volte vandalizzata, fino all'ultimo 'attacco' avvenuto la notte scorsa.George Lopez, 57enne attore, regista e produttore statunitense, ha infatti deciso di urinarci sopra. Letteralmente. Il video è stato ...

Trump attacca gli alleati Nato sulla difesa : 'La pazienza degli Usa sta per finire' : Un passaggio - sottolinea il Nyt - che potrebbe lasciar presagire un riposizionamento della presenza militare americana nel mondo se gli alleati non faranno e spenderanno di più per la loro sicurezza.

Marchionne appoggia Trump sulla questione dazi auto : ha poi aggiunto che ' non sono la fine del mondo '. L'unica accortezza sarebbe però quella di non esagerare troppo con la risposta . Pur ammettendo che la Germania sia stata sino ad oggi la maggior ...

Dazi - Mnuchin contro Navarro : la Casa Bianca di Trump divisa sulla Cina : NEW YORK - Steven Mnuchin contro Peter Navarro. Nella grande guerra di Donald Trump contro la Cina c'è anche una battaglia tutta intestina, tra due

PEARL JAM - LA MOGLIE DI EDDIE VEDDER RISPONDE A MELANIA/ Messaggio sulla giacca e frecciatine a Trump nel tour : PEARL Jam, la MOGLIE di EDDIE VEDDER sale sul palco degli IDays Milano 2018 con una giacca con cui ha risposto a MELANIA Trump: ecco la foto e la scritta.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Melania Trump visita centro per bambini migranti. Ma sulla giacca c’è la scritta : “Non mi importa niente - e a te?” : Mentre il presidente degli Stati Uniti faceva retromarcia sulla separazione dei bambini migranti dalle proprie famiglie, Melania Trump è volata in Texas per visitare uno dei centri di detenzione al confine con il Messico. Un gesto arrivato dopo la sua prima “dichiarazione politica” in cui sosteneva come fosse “inaccettabile separare migranti dai figli”. Ma a colpire l’opinione pubblica è stato anche un dettaglio ...