Trump e Putin | accordi segreti a Helsinki Dall' intesa sulla sicurezza nazionale ad

Sul Time Trump e Putin diventano la stessa persona : Due presidenti, un solo volto. Donald Trump e Vladimir Putin diventano la stessa persona sull'ultima copertina dal Time, ad opera dell'artista visuale Nancy Burson: ''Volevamo rappresentare questo momento particolare della politica estera degli Stati Uniti, in seguito al recente incontro dei due leader a Helsinki, in Filandia'', si legge sul settimanale.Per realizzare questa copertina la Burson, esperta della tecnica del morphing, ha utilizzato ...

"Il summit? Un successo". Putin ignora i voltafaccia di Trump - "ma in Usa ci sono forze ostili..." : Vladimir Putin non si fa condizionare dai continui voltafaccia di Donald Trump e conferma la sua soddisfazione per l'incontro di Helsinki. Parlando alla riunione degli ambasciatori russi a Mosca, il leader del Cremlino ha detto che il summit con il presidente Usa è stato "tutto sommato un successo" anche se alcune forze in America "cercano di sminuire" i risultati ottenuti per "portare avanti i loro interessi".Putin ha sottolineato che ...

Helsinki : Trump - un cagnolino al guinzaglio di Putin : “That the world has ever seen”, “che mai il mondo abbia visto”. Chiunque, negli ultimi due anni, si sia preso la briga d’analizzare il lessico Trumpiano – una semidesertica landa ricca di narcisistica enfasi, ma d’una povertà linguistica non troppo lontana dall’analfabetismo – avrà di certo notato la classica ricorrenza di questa molto perentoria espressione, il cui ovvio fine è quello di sottolineare un’altrettanto ovvia ...

Le alleanze variabili tra Nato - Trump e Putin : Nonostante la consueta tempesta di affermazioni contraddittorie e improvvisate, la settimana di Donald Trump ha fatto emergere un paio di evidenti verità. Leggi

Incontro Trump-Putin - gli Usa sotto choc per frasi su Russiagate : il presidente rettifica ma ormai è “distrupter-in-chief” : Dopo il fiasco, la marcia indietro. Donald Trump dice ora di accettare le conclusioni dell’intelligence USA sul coinvolgimento russo nelle elezioni del 2016. In una conferenza stampa convocata precipitosamente nella Roosevelt Room della Casa Bianca, il presidente statunitense ha clamorosamente disconosciuto quanto detto al termine dell’Incontro di Helsinki con Vladimir Putin – e cioè che il Russiagate è una “caccia alle streghe” e che la Russia ...