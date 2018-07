Trump attacca la Fed | ' non contento' del rialzo tassi

Google - Trump attacca l’Ue per la maxi multa : “Si approfittano degli Stati Uniti” : Google finisce in mezzo alla guerra dei dazi tra Washington e Bruxelles. Il presidente americano Donald Trump chiama in causa il colosso di Mountain View, criticando la maxi multa da 4,34 miliardi di euro imposta dalla commissione Ue per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. “Ve l’avevo detto! L’Unione europea ha appena dato una multa da 5 miliardi di dollari a una delle nostre più grandi aziende, ...

Al 'Mandela speech' Obama attacca Trump : 'No a politica della paura' : Obama si è scagliato poi contro la politica degli "uomini forti" . "All'improvviso sono in ascesa", ha detto, lanciando però un avvertimento: "I governi autoritari alla fine hanno come risultato ...

Donald Trump attacca l’Ue : “E’ un nostro nemico - come Russia e Cina” : Il presidente degli Usa Donald Trump, in una intervista alla Cbs, ha dichiarato che "l'Ue è un nostro nemico anche se è difficile da credere, così come la Russia e la Cina". Intanto, si prepara a incontrare Vladimir Putin a Helsinki.Continua a leggere

Russiagate - incriminate 12 spie russe/ Trump : “Ne parlerò con Putin”. Ma i Dem contrattaccano : Russiagate, incriminate 12 spie russe per hackeraggio di email del Partito Democratico. Donald Trump: “Ne parlerò con Vladimir Putin”. Ma i Dem contrattaccano. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 23:38:00 GMT)

Trump a Londra attacca Theresa May : 'Johnson sarebbe un ottimo premier' : Il presidente Usa parla degli ottimi rapporti tra i due Paesi, ma poi attacca duramente la premier sulla politica adottata per la Brexit, accusandola di aver tradito il mandato del popolo -

Trump attacca sindaco Londra : ANSA, - NEW YORK, 12 LUG - Donald Trump attacca il sindaco di Londra, Sadiq Khan, accusandolo di aver fatto un cattivo lavoro sul terrorismo. In un'intervista al Sun, il presidente americano aggiunge: ...