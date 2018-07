Trump alla Fed | non sono contento di aumento tassi d' interesse

Trump alla Cbs : “Putin responsabile interferenze sul voto” : Trump alla Cbs: “Putin responsabile interferenze sul voto” Trump alla Cbs: “Putin responsabile interferenze sul voto” Continua a leggere L'articolo Trump alla Cbs: “Putin responsabile interferenze sul voto” proviene da NewsGo.

Bambini immigrati costretti al freddo e alla fame : bufera su Trump : Bambini immigrati costretti a soffrire il freddo e la fame. Secondo i media Usa, tali episodi sarebbero all'ordine del giorno nelle strutture ricettive per clandestini situate al confine con il ...

Allattamento al seno : boicottato dagli Stati Uniti di Trump : ... lo dice la scienza Allattamento al seno e rischio diabete: la relazione dimostrata dalla scienza Allattamento al seno in TIN: 10 consigli di un'esperta per papà e mamma Allattamento al seno: i ...

Incontro Trump-Putin - giornalista Usa portato via a forza dalla sala : protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, ...

Opera di Roma - a Caracalla la Carmen messicana di Valentina Carrasco : Bizet nell’era Trump - tra violenza - migranti e femminicidi : Alla frontiera tra Stati Uniti e Messico i camion arrivano nottetempo, buttando giù uomini, donne, bambini. Un ammasso di lamiere delimita il confine: appesi, i fantocci di chi prova a scavalcare. Qualcuno ha disegnato con le bombolette spray l’inconfondibile caricatura bionda del presidente Trump. Qui, nel deserto popolato solo da ambulanti e disperati, Valentina Carrasco ambienta la sua Carmen, in replica alle terme di Caracalla fino al 2 ...

Migranti - Fico : “Inutile alzare muri alla Trump. Bisogna essere molto duri con l’Europa” : “La questione dei Migranti va assolutamente affrontata con l’Europa e Bisogna essere molto duri con l’Europa. È importante tutelare e salvaguardare tutte le persone che sono sulle navi garantendo qualsiasi tipo di servizio. Allo stesso tempo Bisogna dire all’Europa che Bisogna avere un piano ordinato ed organizzato di quote. Se qualcuno non vuole le quote, come Praga e i paesi di Visegrad, vuol dire che non si comprende ...

Faccia a faccia Trump-Putin : 'Il mondo ci sta osservando'. Dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Putin, invece, ha assistito alla finale dei Mondiali di calcio a Mosca, in cui la Francia è stata incoronata per la seconda volta campione del mondo dopo la vittoria sulla Croazia. Città blindata e ...

A Helsinki il faccia a faccia Trump-Putin : dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Il giorno dell’atteso summit fra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki è arrivato. Nonostante Trump, prima di partire per il suo tour europeo, avesse detto che l’incontro con Putin sarebbe stato forse «la più facile» delle tappe, sul tavolo ci sono diversi nodi spinosi che dividono Usa e Russia. Dalla Siria all’Ucraina alla Crimea, dall’interfer...

Brexit - May alla BBC : "Trump mi ha detto di fare causa all'UE" : La Premier britannica Theresa May ha rilasciato un'intervista alla BBC durante la quale le è stato chiesto quale fosse il consiglio "brutale" che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump le ha dato nel corso del loro incontro nei giorni scorsi. Era stato lo stesso inquilino della Casa Bianca a riferire di aver dato un suggerimento per l'appunto "brutale" a May, senza rivelare di che cosa si trattasse. Oggi May ha riferito che Trump le ha ...

Brexit - May rivela : 'Trump mi ha detto di fare causa alla Ue' : Per portare a compimento la Brexit 'fai causa all'Ue'. È quanto Donald Trump ha suggerito a Theresa May. A rivelarlo è stata la premier britannica stessa, parlando alla trasmissione politica domenicale della Bbc, 'The Andrew Marr Show'. 'Mi ha detto che dovrei fare causa all'Ue. Non negoziare, ma fare causa', ha spiegato la leader conservatrice. 'Ma in realtà no, negozieremo', ha ...

Brexit - May : "Trump mi ha detto di denunciare Ue"/ Ultime notizie : messaggio diretto alla premier o a Juncker? : Brexit, Theresa May "spiffera" colloquio con Trump: "mi ha detto di denunciare l'Ue per i negoziati". Presidente Usa vuole migliore accordo commerciale con Uk: ecco cosa si sono detti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Brexit : premier May : 'Trump mi ha detto di fare causa alla Ue' : Il primo ministro britannico, Theresa May, parlando con la Bbc ha affermato che il presidente Usa, Donald Trump, le ha ha detto di "fare causa all'Unione europea" invece di continuare a negoziare per ...